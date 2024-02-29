Министр армии США заявила о подготовке к «крупномасштабной военной операции»

Опубликовано: 29.02.2024 15:11 , Обновлено: 29.02.2024

Министр армии Кристина Уормут объявила о сокращении численности американских военнослужащих почти на 5%. Под "реструктуризацию" армии могут попасть порядка 24 тыс. человек. Необходимость такого шага глава ведомства, подчиненного Минобороны США, объяснила подготовкой к "крупномасштабной военной операции".

По данным агентства Associated Press, грядущие сокращения в основном коснутся уже пустующих должностей, а не реальных солдат, в том числе должностей, связанных с борьбой с повстанцами, число которых резко увеличились во время последних военных действий американцев в Ираке и Афганистане. Примерно на 3 тыс. человек спланируют урезать число армейских сил спецопераций, боевых групп пехотных бригад и бригад помощи силам безопасности, которые используются для обучения иностранных союзников, одновременно с этим добавив около 7,5 тыс. позиций в подразделениях противовоздушной обороны и борьбы с дронами. По данным издания, военное ведомство США намерено сформировать как минимум пять новых оперативных групп по всему миру с расширенными возможностями в области кибербезопасности, разведки и нанесения ударов на большие расстояния.

Сама Кристина Уормут заявила, что целью этих сокращений является “отход от борьбы с терроризмом и от подавления сопротивления антиправительственных вооружённых формирований”.

“Мы хотим быть готовыми к крупномасштабным военным операциям”, - пояснила министр, не уточняя, с кем именно США собрались воевать в ближайшее время.

В свою очередь Рэнди Джордж, исполняющий обязанности начальника штаба армии США, пояснил, что руководство армии хочет избавиться от того, что, по мнению военного руководства страны, “не принесет успеха на поле боя в будущем”. Он также подчеркнул, что речь идёт не о масштабных реальных увольнениях солдат, а о “реструктуризации” и доукомплектовании существующих подразделений.

Как отметало агентство Associated Press, на протяжении последних лет армейское руководство США не могло заполнить тысячи пустующих должностей. Сейчас, по их данным, в армии США насчитывается 494 тыс. солдат, а общая численность военнослужащих, реально несущих военную службу составляет около 445 тыс. человек. Согласно новому плану властей, в течение следующих пяти лет их число должно достичь 470 тыс. человек.

На корректировки в распределении военных по разным структурным подразделениям, по данным издания, повлияла в том числе и война в Украине. По словам экспертов, она показала необходимость уделять больше внимания системам ПВО и высокотехнологичным системам как для использования, так и для борьбы с воздушными и морскими беспилотниками.

Издание также обратило внимание на то, что с прошлой осени рекрутинговая система в США существенно изменилась: теперь армейское руководство в большей степени сосредоточено на молодых людях, которые уже отучились в колледже или ищут работу в самом начале своей карьеры и уже имеют определенные профессиональные навыки, а не полагаются на солдат, случайно назначенных для выполнения той или иной задачи.

Ранее Телеграф сообщил, что председатель Комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США, республиканец Майк Тернер заявил, что комитет предоставил членам Конгресса информацию о «серьезной угрозе национальной безопасности» США со стороны России. По данным неназванных источников СМИ, эта угроза связана с потенциальным размещением Россией ядерного оружия в космосе. Тернер обратился к президенту Байдену с просьбой «рассекретить всю информацию, касающуюся этой угрозы». В России отреагировали.

США обвинили РФ в подготовке к размещению ядерного оружия в космосе. Что ответили в России?