WTA назвала Соболенко игроком года. Кто ещё получил премии по итогам сезона?

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Опубликовано: 10.12.2024 10:10 , Обновлено: 10.12.2024

Женская теннисная ассоциация (WTA) 9 декабря объявила победителей пяти премий Player Awards, за которых проголосовали мировые профильные СМИ. Игроком года была признана белорусская спортсменка Арина Соболенко, которая по итогам 2024 года возглавила мировой женский рейтинг.

Игроком года Соболенко была признана впервые в своей карьере. Международное признание спортсменка получила вполне заслуженно: она блестяще отыграла сезон, выйдя в финал семи чемпионатов 2024 года и завоевав четыре титула. Так, её удалось защитить чемпионский титул на Australian Open, взять дебютную победу на US Open и выиграть турниры WTA 1000 на Cincinnati Open и Dongfeng Voyah · Wuhan Open.

В октябре Соболенко вернула себе первую строчку мирового рейтинга WTA и завершила сезон на первой позиции по итогам года после своей четвертой подряд квалификации на WTA Finals.

Командой года по парному разряду WTA назвала итальянский дуэт Сары Эррани и Жасмин Паолини. Им в этом году удалось завоевать титулы WTA 1000 сначала на родине в рамках Internazionali BNL d’Italia (Рим), а затем на China Open в Пекине и на WTA 500 Upper Austria Ladies Linz в Австрии.

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Они вместе вышли в свой первый финал Большого шлема на Roland Garros, а затем завершили лето золотой медалью в парном разряде на Олимпиаде в Париже. В завершение сезона пара дебютировала на WTA Finals Riyadh.

Самым перспективным игроком года назвали американку Эмму Наварро. В этом году 23-летняя теннисистка выиграла первый титул в своей карьере на WTA 250 Hobart International и продолжила выходить в полуфиналы еще шесть раз на WTA 250, 500, 1000 и уровне Большого шлема. Она также одержала три победы над игроками из первой пятерки рейтинга WTA, включая Арину Соболенко, которая тогда занимала вторую позицию рейтинга WTA. Стабильные результаты спортсменки позволили ей дебютировать в первой десятке в сентябре.

Сара Эррани и Жасмин Паолини

Эмма Наварро

Лулу Сан

Паула Бадоса









Новичком года оказалась новозеландская теннисистка Лулу Сан: ещё в январе она была далеко за пределами топ-200 мирового рейтинга, а уже к концу года взлетела на 39-ю позицию, попав в основную сетку турниров Большого шлема на Открытом чемпионате Австралии. На турнирах высшей лиги она добилась больших успехов, в частности, одержала победу над №8 рейтинга WTA Чжэн Циньвэнь на одном из матчей на Уимблдоне.

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Ещё одного титула WTA удостоила испанскую теннисистку Паулу Бадосу, которую назвали “возвращающимся игроком” . Завершив сезон 2023 года после Уимблдона из-за травмы спины, 26-летняя Паула Бадоса продемонстрировала невероятную стойкость, чтобы стремительно вернуться на вершину игры в 2024 году. Бывшая вторая ракетка мира показала, что она возвращается к своей лучшей форме на грунте, выйдя в 1/8 финала на WTA 1000 Internazionali BNL d’Italia (Рим), а затем достигнув третьего круга на Roland Garros, прежде чем закрепить свой статус камбэка на хардовых кортах летом и осенью. Теннисистка выиграла четвертый титул в своей карьере на Mubadala Citi DC Open (Вашингтон), вышла в полуфинал турниров WTA 1000 на Cincinnati Open и China Open (Пекин) и на WTA 500 Ningbo Open, а также повторила свой лучший результат на турнирах Большого шлема, дойдя до четвертьфинала на US Open.