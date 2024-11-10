Чемпионка WTA 2024 получила рекордный приз в 4,8 млн долларов. Сколько денег досталось Соболенко?

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Опубликовано: 10.11.2024 17:09 , Обновлено: 10.11.2024

Организаторы итогового чемпионата Женской теннисной ассоциации (WTA) этого сезона в Эр-Рияде озвучили размеры призовых, которые получат участницы финальных игр. Рекордную для мирового женского тенниса сумму в 4 805 000 долларов получит победительница чемпионата, американка Коко Гауфф. Посмотрели, сколько призовых получили остальные участницы, в том числе белоруска Арина Соболенко.

Китаянка Циньвэнь Чжэн, которая уступила американке в финале, заработала на турнире двое меньше чемпионки - чуть больше 2,3 млн долларов.

Выбывшие на этапе полуфинала Арина Соболенко и чешская теннисистка Барбора Крейчикова получили ещё более скромные призовые - всего 1 млн 35 тыс. долларов. Такая же сумма причитается польской теннисистке Иге Свёнтек, которая проиграла во втором матче чемпионата будущей победительнице Коко Гауф.

Итальянка Жасмин Паолини и россиянка Елена Рыбакина благодаря своим выступлениям на этом турнире WTA пополнили свои кошельки на 685 тыс. долларов, а американка Джессика Пегула, получившая травму, разбогатела лишь на 275 тыс. долларов.

Благодаря внушительным размерам призовых чемпионата в Эр-Рияде на следующей неделе, безусловно, можно ждать перетасовки в неофициальном рейтинге по количеству призовых, полученных на турнирах WTA.

По состоянию на 4 ноября, белоруска Арина Соболенко занимала в нём первое место. Своё первенство ей, судя по всему, удастся сохранить, но даже в тройке лидеров произойдут изменения. Нехитрые математические вычисления позволяют предположить, что на втором месте окажется нынешняя чемпионка Коко Гауф, которая поднимется сразу на две позиции в рейтинге.

Ранее Telegraf.news рассказывал, Белорусская теннисистка Арина Соболенко выбыла из турнира WTA Finals 2024, проиграв в полуфинале американке Кори Гауфф. А это значит, что спортсменка не сможет увеличить свой отрыв от занимающей второе место польки Иги Свёнтек в рейтинге WTA. Однако, сохранить за собой звание первой ракетки мира Соболенко всё же удастся.

Соболенко не вышла в финал WTA 2024. Как изменился топ-10 мирового рейтинга?