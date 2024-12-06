Соболенко вошла в ТОП-5 самых богатых спортсменок мира. Сколько заработала за 2024 год?

Опубликовано: 06.12.2024 11:54 , Обновлено: 06.12.2024

Белорусская теннисистка Арина Соболенко вошла в ТОП-5 самых оплачиваемых спортсменок мира за 2024 год. Если расширить список "богачей" до 15, то все вместе они заработали в общей сложности 221 миллион долларов. К слову, возглавила этот рейтинг 20-летняя американская теннисистка Коко Гауфф.

В последнее время резко возрос интерес к женским видам спорта, о чём свидетельствуют рекордные телевизионные рейтинги, посещаемость, доходы, спонсорство и стоимость франшиз в различных спортивных сферах. Так, 15 самых высокооплачиваемых спортсменок мира в 2024 году заработали на 27% больше, чем в прошлом.

На первом месте оказалась американская теннисистка Коко Гауфф, которая второй год подряд занимает лидерскую позицию с 30 миллионами долларов, которые она получила за рекламу и в качестве призовых. По данным тематического издания Sportico, она стала третьей спортсменкой, которая заработала более 30 миллионов долларов за год. Ранее это удавалось Наоми Осака и Серене Уильямс.

Что касается нашей соотечественницы, то 26-летней Арине Соболенко в 2024 году удалось стать богаче на 17,7 миллионов долларов, где 9,7 составили призовые, а ещё 8 миллионов — рекламные контракты. Ранее Telegraf.news писал, что белорусская теннисистка Арина Соболенко выбыла из турнира WTA Finals 2024, проиграв в полуфинале американке Кори Гауфф. А это значит, что спортсменка не сможет увеличить свой отрыв от занимающей второе место польки Иги Свёнтек в рейтинге WTA. Какова текущая ситуация в мировом рейтинге?

Соболенко не вышла в финал WTA 2024. Как изменился топ-10 мирового рейтинга?