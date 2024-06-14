"Все матчи - в прямом эфире" - На госТВ сообщили, что покажут белорусам Евро-2024. Где смотреть?

Опубликовано: 14.06.2024 07:59 , Обновлено: 28.01.2025

В новостях гостелеканала СТВ вечером 13 июня сообщили, что белорусские болельщики смогут посмотреть чемпионат Европы по футболу 2024 года. На СТВ и еще одном канале запланировали показать все матчи в прямом эфире.

“ЗАО «Столичное телевидение» – официальный партнер УЕФА по трансляции чемпионата Европы по футболу – 2024. С 14 июня мы начинаем показы континентального первенства на СТВ и “РТР-Беларусь”, - рассказали в новостной программе СТВ.

Там дополнили, что трансляцию матча-открытия канал начнет 14 июня в 22:00 по минскому времени. “Все футбольные поединки покажем в прямом эфире согласно турнирной сетке!” - пообещали на СТВ.

Кстати, в конце мая первый заместитель председателя Белорусской федерации футбола (АБФФ) Андрей Василевич сообщал, что белорусы не смогут увидеть матчи Евро-2024. “К большому сожалению, ни один оператор пока не приобрел права для транслирования матчей чемпионата Европы на территории Беларуси”, - рассказал тогда он в комментарии порталу Smartpress.

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В то же время в конце апреля Министерство информации позволило белорусским телеканалам показывать матчи этого спортивного события, не получая официального разрешения от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Для этого ведомство внесло УЕФА в особый перечень правообладателей, объекты интеллектуальной собственности которых в Беларуси разрешено использовать без их согласия.

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Евро-2024 запланировали провести с 14 июня по 14 июля в Германии. В списке участников - 24 страны (Венгрия, Швейцария, Албания, Хорватия, Италия, Испания, Дания, Англия, Сербия, Словения, Австрия, Франция, Нидерланды, Польша и не только).

Команды сразятся в шести группах. Сборные, которые займут первые и вторые места в своих группах, а также четыре лучшие из занявших третьи места, пройдут в 1/8 финала. На первом матче 14 июня болельщики увидят игру команд Германии и Шотландии.

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