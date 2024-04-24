Без согласия УЕФА? Мининформ разрешил транслировать футбольные матчи Евро-2024

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Опубликовано: 24.04.2024 10:48 , Обновлено: 15.11.2024

Министерство информации Беларуси разрешило белорусским телеканалам транслировать матчи чемпионата Европы по футболу, который этим летом планируют провести в Германии. Официального разрешения на это от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) у белорусских властей нет, но Мининформ нашёл выход из ситуации.

Ведомство решило включить УЕФА в особый перечень правообладателей, чьи объекты интеллектуальной собственности в Беларуси разрешено использовать без их согласия и разрешения. Соответствующее решение Миниформа в среду, 24 апреля, было официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

В постановлении ведомства указано, что речь идёт о трансляции именно матчей чемпионата Европы по футболу, права на котоыре принадлежат УЕФА, зарегистрированному в Швейцарии.

Ранее в данный перечень, который действует до конца 2024 года, также попали Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА). Аналогичным образом Мининформ ранее разрешал транслировать без разрешения правообладателя игры в рамках чемпионата мира по пляжному футболу 2024 года.

Ранее Telegraf.news сообщил, что ещё в январе прошлого года власти Беларуси разрешили использовать некоторые объекты интеллектуальной собственности без согласия правообладателей. Это касалось правообладателей или организаций по коллективному управлению имущественными правами из так называемых “недружественных стран”.

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Под ними белорусские власти понимают “иностранные государства, совершающие недружественные действия”. Конкретных правообладателей и организации, чьими объектами интеллектуальной собственности в Беларуси разрешают пользоваться без официального разрешения, прописывают в отдельном документе.

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