Матчи Евро-2024 не покажут по ТВ? В АБФФ объяснили, что делать белорусским футбольным фанатам

Опубликовано: 28.05.2024 07:40 , Обновлено: 28.05.2024

Первый заместитель председателя Белорусской федерации футбола (АБФФ) Андрей Василевич заявил, что белорусские болельщики не могут увидеть матчи чемпионата Европы по футболу 2024 года. В этом году чемпионат принимает Германия, матчи запланированы на 14 июня -14 июля.

“На сегодняшний день, к большому сожалению, ни один оператор пока не приобрел права для транслирования матчей чемпионата Европы на территории Беларуси”, – заявил зампредседателя АБФФ в комментарии порталу “Смартпресс”.

По его словам, поскольку белорусам игры не покажут по телевизору, фанатам футбола придётся смотреть Евро-2024 “так, как и смотрели и смотрим Лигу чемпионов – через интернет-ресурсы”.

“Это официальный сайт УЕФА и какие-то другие источники, которые наши болельщики ловко находят”, – пояснил Василевич.

Комментируя появившуюся ранее информацию о том, что футбольные матчи планируют транслировать в прямом эфире на больших экранах на стадионе “Динамо”, представитель АБФФ рекомендовал “обращаться к администрации стадиона”.

Ранее Telegraf.news сообщил, что Министерство информации Беларуси разрешило белорусским телеканалам транслировать матчи чемпионата Европы по футболу, не получив при этом фициального разрешения от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Для этого ведомство включило УЕФА в особый перечень правообладателей, чьи объекты интеллектуальной собственности в Беларуси разрешено использовать без их согласия и разрешения.

Без согласия УЕФА? Мининформ разрешил транслировать футбольные матчи Евро-2024

За это УЕФА пригрозил лишить белорусские команды финансовых бонусов за игру в еврокубках. Впрочем, по данным польских СМИ, речь идёт о суммах, намного меньших, чем те, которые нужно потратить на покупку прав на показ чемпионата Европы.

УЕФА пригрозил лишить денег АБФФ и белорусские клубы. Что произошло?