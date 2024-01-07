В Британии призвали запретить Соболенко стонать и кричать на корте. Что не так?

Опубликовано: 07.01.2024 17:29 , Обновлено: 07.01.2024

Арина Соболенко вышла в финал турнира Brisbane International. Но порадовало это не всех – не по результату, а по самой игре. «Смотреть ее полуфинальную победу над Викторией Азаренко с включенным звуком в телевизоре было сложно», так сформулировал «звуковое сопровождение» игры Арины спортивный портал Tennis 365. И привел аргументы.

Вторая ракетка мира Соболенко обыграла двукратную чемпионку и восьмую ракетку мира Викторию Азаренко со счетом 6:2, 6:4, «однако мощь и блеск ее игры заглушались шумом, который она издавала при каждом выигрыше», написал спортивный журналист.

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Звуки, которые издают теннисисты во время ударов, по мячу уже давно – предмет споров в самых разных спортивных кругах. Причем, есть мнение, что такая «озвучка» во время розыгрыша очков отчасти является планом по отвлечению соперника. И если так, то это уже неспортивная хитрость.

«Игрок должен избегать громких звуков. Поскольку они могут беспокоить не только соперника, но и игроков на соседних кортах», – говорится в рекомендациях Ассоциации тенниса США, которая ежегодно организует Открытый чемпионат США по теннису.

В крайнем случае, соперник или игрок на соседнем корте может обратиться за помощью к официальному лицу, сообщили в Ассоциации – если громкие звуки, издаваемые другим теннисистом или теннисисткой, могут влиять на исход розыгрыша очков.

«Только официальное лицо может признать эти действия помехами и назначить розыгрыш аута или потерю очка, в зависимости от того, был ли предупрежден ранее игрок-нарушитель», – напомнили в Ассоциации тенниса.

К примеру, прошлым летом Новак Джокович был наказан на Уимблдоне, когда судья Ричард Хей объявил, что громкий рык, который он издал после чистого удара Янника Синнера, был расценен как намеренная помеха сопернику.

Это показалось Новаку очень суровым решением. Но если таковы правила, и им должны следовать другие судьи, то можно утверждать, что Соболенко нарушает это правило практически в каждом розыгрыше, ведь ее крик при ударе по мячу – это не естественный выпуск воздуха изо рта, а скорее неконтролируемая привычка, рассудило интернет-издание Tennis 365. Или все же – контролируемая?..

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Это не первый раз, когда подняли вопрос о звуковом сопровождении в игре Арины Соболенко. В 2018 году в матче с Эшли Барти на Australian Open зрители подтрунивали над ней – копировали ее крики во время розыгрыша очков. В ответ судья на вышке попросил зрителей прекратить.

Но ведь не только Соболенко вызывает негатив своими звуками. Карлос Алькарас и Рафаэль Надаль – одни из самых известных игроков-мужчин, которые также издают громкий звук при ударе по мячу. А завершившую карьеру Марию Шарапову можно назвать чемпионкой по громким крикам.

Мария Шарапова и Рафаэль Надаль.

Громкость Соболенко, похоже, только возрастает при приближении к финалу. Но журналист считает, что «ее настойчивость в криках даже при мягких ударах трудно оправдать, и это затрудняет просмотр ее матчей как на стадионах, так и для телезрителей».

Действующая чемпионка Australian Open не откажется от своей привычки, если ее не заставят WTA Tour и другие теннисные руководители, но автор публикации уверен, что с этой стороной игры необходимо начать бороться до того, как зрители начнут отказываться от теннисных матчей «ради спасения своих ушей».

Ранее Телеграф писал, что белорусская теннисистка Арина Соболенко вошла в десятку самых высокооплачиваемых спортсменок мира по итогам 2023 года. В рейтинге, составленном авторитетным спортивным изданием Sportico, белоруска оказалась на шестом месте. Примечательно, что 9 из первых 15 мест рейтинга оказались именно за теннисистками.

Соболенко попала в топ-10 высокооплачиваемых спортсменок. Сколько заработала за год?