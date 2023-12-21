Максиму Мирному провели трепанацию черепа

Опубликовано: 21.12.2023 16:46 , Обновлено: 21.12.2023

У известного белорусского теннисиста диагностировали злокачественную опухоль в голове. Об этом сообщил Smartpress со ссылкой на «информированные источники».

Максим обратился к медикам с жалобами на головные боли немногим более месяца назад, сообщили на портале. МРТ подтвердило серьезный диагноз.

В одной из минских больниц Максиму провели трепанацию черепа и удалили опухоль. «Операция длилась 8 часов и прошла очень успешно. Спортсмен перенес операцию хорошо», – отметил источник Smartpress.

Согласно данным сайта, сейчас Максим с семьей уехал для продолжения лечения. Уже несколько лет он с семьей – супругой и четырьмя детьми – живет в США.

[info_b]Максим Мирный – белорусский профессиональный теннисист, заслуженный мастер спорта. Бывшая первая ракетка мира в парном разряде. Олимпийский чемпион 2012 года в смешанном парном разряде. 10-кратный победитель турниров Большого шлема в парном разряде и миксте. Двукратный победитель Итогового турнира ATP (2006, 2011) в парном разряде. Победитель 53 турниров ATP, из них один – в одиночном разряде. Карьеру завершил в 2018 году. (Источник – Википедия)[/info_b]

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