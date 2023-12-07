Соболенко попала в топ-10 высокооплачиваемых спортсменок. Сколько заработала за год?

Опубликовано: 07.12.2023 09:25 , Обновлено: 07.12.2023

Белорусская теннисистка Арина Соболенко вошла в десятку самых высокооплачиваемых спортсменок мира по итогам 2023 года. В рейтинге, составленном авторитетным спортивным изданием Sportico, белоруска оказалась на шестом месте. Примечательно, что 9 из первых 15 мест рейтинга оказались именно за теннисистками..

Самой высокооплачиваемой спортсменкой 2023 года оказалась19-летняя американская теннисистка Коко Гауфф . За год, по подсчётам издания Sportico, она заработала на теннисном корте и за его пределами около 22,7 млн долларов (из них призовых - 6,7 млн). Таким образом, американка нарушила уже привычную всем монополию Серены Уильямс, Марии Шараповой и Наоми Осаки, которые последние 20 лет возглавляли этот рейтинг.

Изменение расклада в рейтинге объясняется тем, что Шарапова и Уильямс уже завершили свою спортивную карьеру, а японская теннисистка Наоми Осака не смогла играть весь сезон из-за беременности. В результате в рейтинге последняя опустилась на пятое место (её годовой доход, по подсчётам экспертов, составил 15 млн долларов).

Сразу за японкой в рейтинге расположилась Арина Соболенко , которой за этот год, по данным спортивного издания, удалось заработать не менее 12,2 млн долларов (из них призовых - 8,2 млн долларов).

[info_b]Всего же в топ-15 девять мест - за именитыми теннисистками из разных стран:

Коко Гауфф - $22,7 млн ​​(призовые - $6,7 млн) Ига Свёнтек - $21,9 млн (призовые - $9,9 млн) Эмма Радукану - $16,2 млн (призовые - $238 тыс.) Наоми Осака - $15 млн (призовые - $0) Арина Соболенко - $12,2 млн (призовые - $8,2 млн) Елена Рыбакина - $9,5 млн (призовые - $6 млн) Джессика Пегула - $9 млн (призовые - $6 млн) Лейла Фернандес - $6,1 млн (призовые - $1,1 млн) Онс Жабёр - $5,7 млн ​​(призовые - $3,2 млн )[/info_b]

В первой десятке оказалось только три спортсменки, которые свои гонорары получают не на теннисном корте - 20-летняя сноубордистка из Китая Эйлин Гу, которой за этот год удалось заработать 20 млн долларов (она на третьем месте рейтинга), титулованная американская гимнастка Симона Байлз с доходом в 8,5 млн долларов (на девятом месте) и её 25-летняя соотечественница, гольфистка Нелли Корда с доходом в 7,9 млн долларов (на десятом месте).

Напомним, в этом году польская теннисистка Ига Свентек выиграла финальный турнир 2023 года WTA в Канкуне, Мексика. Завоевав свой шестой титул в этом сезоне и 17-й в карьере, она поднялась на первое место в рейтинге WTA, потеснив белоруску Арину Соболенко.

Свентек лишила Соболенко статуса первой ракетки мира