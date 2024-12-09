"Уровень чемпионата падает" - В АБФФ объяснили, почему считают, что работают в "правильном направлении"

Опубликовано: 09.12.2024 11:01 , Обновлено: 09.12.2024

Первый заместитель председателя Белорусской федерации футбола (АБФФ) Андрей Василевич признал, что уровень национального чемпионата по футболу падает. Несмотря на это в АБФФ убеждены, что работают в "правильном направлении". Василевич объяснил, почему.

Своё видение ситуации с белорусским футболом первый зампредседателя АБФФ озвучил после церемонии закрытия белорусского футбольного сезона “Звездный мяч”. По его словам, сезон оказался “важным сезон по посещаемости матчей болельщиками”.

“И это не смотря на то, что по мнению специалистов уровень чемпионата падает. Но при этом зрительский интерес не снижается”, - заявил Василевич, выразив мнение, что это является доказательством того, что “АБФФ и клубы работают в правильном направлении”.

Комментируя проблему оттока перспективных футболистов из Беларуси, Василевич заявил, что в АБФФ “будут этому только рады”.

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“Безусловно, мы бы хотели, чтобы лучшие игроки оставались у нас в чемпионате, но мы имеем такие реалии”, - отметил он, подчеркнув, что “топы страны” “должны расти для повышения уровня национальной сборной”, чтобы у федерации был “большой выбор игроков” в национальную сборную.

[info_b]Полностью интервью с Андреем Василевичем по итогам “Звездного мяча” можно почитать на портале sport5.by по [link href=“https://sport5.by/news/football/Vasilevich-zayavil-chto-nashi-kluby-v-2025m-ne-sygrayut-doma/” target=“_blank” rel=“noopener”] ссылке [/link].[/info_b]

Отвечая на вопрос о том, когда белорусские клубы вновь смогут играть домашние матчи в еврокубках на домашних полях, Василевич не стал обнадёживать белорусских болельщиков.

“К сожалению, реалии таковы, что не могу даже приблизительно ответить. Точно не 2025-й год. Насчет 2026-го есть один-два процента из сотни. Поэтому в перспективе 2027-2028 годы, не ранее”, - заявил зампредседателя АБФФ.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в октябре в АБФФ рассказали о перспективах создания Объединённого чемпионата Беларуси и России по футболу, идею которого выдвинули министры спорта двух стран.

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