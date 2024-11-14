В Минске после года ремонта открыли стадион "Трактор"

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Опубликовано: 14.11.2024 11:23 , Обновлено: 15.11.2024

В Минске 14 ноября открыли старейший столичный стадион "Трактор" после реконструкции, которую начали осенью 2023 года. Появились фото обновленного объекта.

Как проходил ремонт?

Вот кадры, как проходила реконструкция:

Фото: Минскстрой

Фото: Минскстрой

Фото: Минскстрой

Фото: Минскстрой

Фото: Минск-Новости

Фото: Минск-Новости

Фото: Минск-Новости















Что изменилось?

Как рассказывали в “Минскстрое”, на стадионе полностью заменили покрытие на трибунах, установили “яркие сидения” и ограждение.

“Внизу есть места для физически ослабленных лиц и сопровождающих”, — отметили там.

Фото: Пул Первого

Фото: Минскстрой

Основное футбольное поле с натуральным газоном осталось прежним. Но на нем установили новые ворота, угловые флажки и дренажную систему по контуру.

Фото: БЕЛТА

Фото: Пул Первого

Фото: Минскстрой

Комментаторские кабины теперь закрытые, а над VIP-зоной появился защитный навес из металлоконструкций. Также обновлен флагшток, смонтированы новые осветительные мачты.

Фото: БЕЛТА

Фото: Минскстрой

Кроме того, строители провели “полную перепланировку подтрибунных помещений стадиона, обновлены покрытия на пешеходной галерее и лестницах, заменена кровля и конструктив террас, выполнено витражное остекление зоны кафе.

Фото: Минскстрой

Фото: Минскстрой

Фото: Минскстрой

Фото: Минскстрой

Фото: Минскстрой

Фото: Минскстрой













Стадион возвели в 1950-х годах. С тех пор прошел несколько реконструкций, последняя из которых завершилась 7 ноября 2024 года. Первоначально реконструкцию планировали с учетом проведения международных соревнований, однако из-за строительства Национального футбольного стадиона поблизости было решено адаптировать стадион “Трактор” для матчей высшей лиги чемпионата Беларуси.

Обновленный стадион “Трактор” должен стать домашней ареной для мужской и женской команд футбольного клуба “Минск”, а его инфраструктура будет использоваться для учебно-тренировочного процесса спортивной школы, входящей в состав клуба.