Объединят ли футбольные чемпионаты Беларуси и России? В АБФФ рассказали, что "запрещено"

Опубликовано: 22.10.2024 16:14 , Обновлено: 22.10.2024

Первый заместитель председателя Ассоциации "Белорусская федерация футбола" (АБФФ) Андрей Василевич заявил, что Объединённый чемпионат Беларуси и России по футболу может быть создан в будущем, однако сейчас данная тема "не прорабатывается". Напомним, идею подобной интеграции ранее предложили министры спорта двух стран.

Андрей Василевич отметил, что создание совместной российско-белорусской лиги “невозможно из-за регламента УЕФА”, поскольку АБФФ и РФС (Российский футбольный союз. — Прим. Ред.) – члены Союза европейских футбольных ассоциаций. По его словам, Беларуси и России “запрещено создавать совместные лиги и, тем более, участвовать в них”.

“Мы честно относимся к исполнению своих обязательств. Возможно, в будущем что-то и произойдет. Но это не скоро”, — отметил первый заместитель председателя АБФФ. Вместе с тем Василевич добавил, что этот вопрос с РФС “не прорабатывался”, передало информагентство Sputnik.

К слову, в июне текущего года Андрей Василевич сообщил, что в АБФФ пока не видят возможных механизмов внедрения белорусских команд в российскую лигу несмотря на то, что в октябре 2023 года об этом заявлял министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук. Тогда он отмечал, что данная тема находится в “стадии проработки” и привёл в пример КХЛ, где выступает минский клуб “Динамо”, подчеркнув, что в футболе такой вариант тоже возможен.

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