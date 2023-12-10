Украина пригрозила бойкотировать Олимпиаду-2024 из-за допуска белорусов и россиян

Опубликовано: 10.12.2023 11:13 , Обновлено: 04.07.2024

Украина может отказаться от участия в Олимпийских играх 2024 года, которые должны пройти в Париже, если к ним допустят спортсменов из Беларуси и России. Впрочем, окончательное решение официальный Киев пока не принял, заявил исполняющий обязанности министра молодежи и спорта Украины Матвей Бедный.

После решения Международного олимпийского комитета (МОК) допустить к Играм Россию и Беларусь под нейтральным флагом в Киеве не исключили вероятности бойкота Олимпиады и Паралимпиады, если там увидят “неконструктивную позицию” МОК. Однако окончательное решение, по словам Бедного, будет принято после того, как ведомство “проведёт консультации с украинским спортивным сообществом и высшим политическим руководством страны”.

“Это не просто спорт - это вопрос внешней политики. Решение об участии должно исходить из интересов нашего государства. Мы должны сохранять холодный разум и принимать взвешенные решения”, - заявил временный руководитель украинского Минспорта в эфире парламентского телеканала “Рада”.

В Министерстве иностранных дел Украины решение Исполкома МОК назвали “ошибочным” и “рискованным” и обвинили его в “поощрении России и Беларуси к продолжению вооруженной агрессии против Украины”.

Однако, Матвей Бедный в ходе телемарафона заявил, что окончательное решение о бойкоте Олимпиады со стороны Украины “должно быть взвешенным” и приниматься с учётом мнения общества и самих спортсменов.

“Если мы проанализируем и поймём, что нам нужно принимать участие в таких соревнованиях и использовать Олимпийские игры, чтобы пропагандировать свою позицию в мире, то мы будем работать в этом направлении”, - заявил Бедный.

Между тем, некоторые украинские спортсмены уже высказались против бойкота. Так, украинский борец Жан Беленюк, Олимпийский чемпион 2020 года и серебряный призёр Олимпиады-2016, который является членом депутатской фракции партии “Слуга Народа”, заявил о неэффективности бойкота на спортивной арене.

“Спортсмены потеряли возможность одержать победы для нашей страны и, что еще важнее, возможность использовать международные площадки для передачи информации всему миру о войне на родине, давая такую возможность россиянам одновременно!” - пояснил свою позицию Беленюк на своей странице в Facebook.

Напоним, Исполком МОК решил, что белорусские спортсмены, которые пройдут квалификацию в своих видах спорта, все же будут допущены к участию в Олимпийских играх в Париже в 2024 году: в нейтральном статусе разрешили выступить индивидуальным атлетам, которые выполнят ряд условий и будут соответствовать определенным критериям.

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Впрочем, глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьян Коу уже заявил, что его ассоциация решение МОК не поддержит и к соревнованиям белорусов и россиян не допустит.

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