Латвия запретила своим спортсменам играть против сборных Беларуси

Опубликовано: 01.02.2024 15:42 , Обновлено: 01.02.2024

Сейм Латвии запретил своим спортивным сборным выступать в соревнованиях против сборных Беларуси и России. Соответствующие поправки в Закон о спорте парламент страны принял в четверг, 1 февраля. В Сейме своё решение пояснили желанием "подчеркнуть солидарность Латвии с Украиной" и "фундаментально заблокировать любые попытки России узаконить свои военные преступления через спортивную индустрию".

Запрет для всех командных видов спорта (таких как хоккей, баскетбол, футбол) введён как для взрослых, так и юношеских и юниорских соревнований и будет действовать даже в тех случаях, когда белорусские или российские спортсмены выступают в соревнованиях в нейтральном статусе. Сейм Латвии закрепил на законодательном уровне, что латвийские команды не могут ни организовывать соревнования с соперниками из Беларуси и России, ни соревноваться с ними на нейтральном поле.

В пресс-службе Сейма пояснили, что необходимость изменения национального законодательства возникла после того, как международное спортивное сообщество “начало принимать решения, которые могут “вернуть в оборот” команды России и Беларуси”.

“Мы можем оказаться в ситуации, когда Латвия окажется в одной группе с одной из этих команд. Без изменения закона латвийские команды в такой ситуации были бы вынуждены играть, получить техническое поражение или заплатить штраф”, - пояснили в Сейме.

Теперь же, по словам председателя подкомитета по спорту Комиссии по культуре и науке Сейма по образованию Дависа Мартиньша Даугавиетиса, в подобной ситуации “международные спортивные организации должны будут уважать латвийское законодательство”.

При этом в пресс-службе Сейма подчеркнули, что данные поправки “не регулируют участие латвийских спортсменов в Олимпийских играх”. Решение об участии в Олимпиаде, как прежде, останется в компетенции Латвийского олимпийского комитета.

Напомним, депутаты Сейма Латвии отправили письмо президенту Франции Макрону с требованием запретить въезд в страну спортсменам из Беларуси и России. Таким образом там решили обойти решение МОК, который ранее допустил к участию в Олимпиаде белорусских и российских спортсменов в нейтральном статусе. В Беларуси их заявление не комментировали.

Латвия пригрозила Макрону бойкотом Олимпиады в Париже из-за допуска белорусов

Тем временем Международный олимпийский комитет (МОК) решил провести повторную проверку для белорусских и русских спортсменов, которые ранее получили официальный допуск на Олимпийские игры в Париже. Такое заявление сделал официальный представитель МОК Марк Адамс. По его словам, проверку проведут “при участии независимых организаций”.

МОК решил перепроверить белорусских спортсменов, допущенных к Олимпиаде в Париже