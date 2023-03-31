Украина пообещала бойкотировать все соревнования с участием белорусов
Украинским спортсменам запретят участвовать в спортивных соревнованиях, на которых будут представлены белорусские и российские атлеты. Такое решение приняло правительство страны.
Оно распространяется на все соревнования, включая отборочные старты на Олимпиаду-2024, передает «Суспільне».
«Участие вне этих критериев может быть основанием для лишения федераций статуса национального», – добавил министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов.
При этом пока официальный документ не опубликовали на сайте правительства. Поэтому как именно будет работать решение — еще точно неизвестно.
Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал 27 марта рекомендации, которыми должны руководствоваться отдельные федерации спорта при решении о допуске белорусских спортсменов к соревнованиям.
Комитет решил допустить индивидуальных спортсменов, не попавших под определенные ограничения. При этом им разрешат выступать только в нейтральном статусе — без указания страны и госфлага.
МОК рекомендовал частично допустить белорусов на соревнования. Но с жёсткими ограничениями
Однако это решение не коснулось Олимпиады.
МОК отложил решение по участию белорусов в Олимпиаде-2024 минимум до июля