"Те, кто пишет злостные комментарии..." — Капитан футбольной сборной Беларуси попросил хейтеров продолжать
Капитан сборной Беларуси по футболу Евгений Яблонский после двух поражений в матчах отборочного раунда Евро-2024 обратился к болельщикам, даже тем, кто «пишет злостные комментарии».
Он объяснил, что решил обратиться, потому что «понимает, какое глубокое разочарование оставили эти два матча». Яблонский считает, что команда «могла и должна была выжать больше», но в итоге «дала только повод для разговоров и негативных эмоций».
При этом он поблагодарил болельщиков «за все эмоции», потому что «даже негативные говорят о том, что вам небезразлична национальная команда».
«Те, кто пишет злостные комментарии, знайте, что я понимаю вас. Мы вас разочаровали. А разочарование оно такое… Мы его тоже чувствуем, злимся на себя… Извините, что все так», — написал капитан.
И добавил: «Я надеюсь, вы найдете в себе силы остаться с командой и продолжить ее поддерживать». Но отметил, что поймет, если нет.
«Без вас в конечном счете, наша игра не имеет значения. Даже если вам кажется иначе», — резюмировал Яблонский.
[info_b]Напомним, что 25 марта Швейцария забила 5 безответных мячей в ворота белорусов в стартовом матче квалификации чемпионата Европы по футболу. Позже, 28 марта «белокрылые» уступили Румынии со счетом 1:2.[/info_b]
«Это всего-лишь футбол»
А вот главный тренер сборной Георгий Кондратьев ранее заявлял, что «зацикливаться на поражении – это неправильно».
«В конце концов это всего лишь футбол. Это всего лишь спорт», — говорил он после разгрома от Швейцарии.
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Кроме того, он остался «более-менее доволен» игрой с Румынией. При том что он называл этот матч «главным» для команды.
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