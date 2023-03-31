"Те, кто пишет злостные комментарии..." — Капитан футбольной сборной Беларуси попросил хейтеров продолжать

Опубликовано: 31.03.2023 09:42 , Обновлено: 31.03.2023

Капитан сборной Беларуси по футболу Евгений Яблонский после двух поражений в матчах отборочного раунда Евро-2024 обратился к болельщикам, даже тем, кто «пишет злостные комментарии».

Он объяснил, что решил обратиться, потому что «понимает, какое глубокое разочарование оставили эти два матча». Яблонский считает, что команда «могла и должна была выжать больше», но в итоге «дала только повод для разговоров и негативных эмоций».

При этом он поблагодарил болельщиков «за все эмоции», потому что «даже негативные говорят о том, что вам небезразлична национальная команда».

«Те, кто пишет злостные комментарии, знайте, что я понимаю вас. Мы вас разочаровали. А разочарование оно такое… Мы его тоже чувствуем, злимся на себя… Извините, что все так», — написал капитан.

И добавил: «Я надеюсь, вы найдете в себе силы остаться с командой и продолжить ее поддерживать». Но отметил, что поймет, если нет.

«Без вас в конечном счете, наша игра не имеет значения. Даже если вам кажется иначе», — резюмировал Яблонский.

[info_b]Напомним, что 25 марта Швейцария забила 5 безответных мячей в ворота белорусов в стартовом матче квалификации чемпионата Европы по футболу. Позже, 28 марта «белокрылые» уступили Румынии со счетом 1:2.[/info_b]

«Это всего-лишь футбол»

А вот главный тренер сборной Георгий Кондратьев ранее заявлял, что «зацикливаться на поражении – это неправильно».

«В конце концов это всего лишь футбол. Это всего лишь спорт», — говорил он после разгрома от Швейцарии.

«Это всего-лишь футбол» — Главный тренер сборной Беларуси рассказал, почему не переживает из-за проигрышей

Кроме того, он остался «более-менее доволен» игрой с Румынией. При том что он называл этот матч «главным» для команды.

«Игрой более-менее доволен» — Кондратьев рассказал, почему сборная Беларуси проиграла «главный» матч