Опубликовано: 28.03.2023 12:46 , Обновлено: 28.03.2023

Главный тренер сборной Беларуси Георгий Кондратьев рассказал о том, как его команда готовиться к предстоящей игре с Румынией и объяснил, почему, по его мнению, «зацикливаться на поражении» неправильно.

Кондратьев отметил, что не читал комментарии румынцев о готовности разгромить белорусскую сборную, «старается отвлечься».

«Говорят – пусть говорят. Говорить же можно все что угодно», — отметил он.

Что касается поражения от Швейцарии (25 марта белорусы пропустили 5 мячей и ничем не ответили) то, по словам главного тренера, «проиграли-то фавориту, в этом ничего страшного нет».

Я это ребятам довожу, все это время. Вот с Румынией у нас главная игра, из этих двух. Думаю, что ребята прекрасно понимают. Этой одной игрой можно все исправить», — заявил он.

И добавил: «В конце концов это всего лишь футбол. Это всего лишь спорт. Зацикливаться на поражении – это неправильно».

Кондратьев считает: «проиграли, забыли, готовимся к следующим играм», «у ребят нормальный настрой».

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