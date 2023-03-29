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Опубликовано: 29.03.2023 08:31 , Обновлено: 06.04.2023

Сборная Беларуси по футболу 28 марта в отборочном раунде Евро-2024 проиграла Румынии со счетом 1:2. Главный тренер «белокрылых» Георгий Кондратьев рассказал, почему «более-менее доволен» таким результатом.

Румыны забили два гола в первые 20 минут первого тайма. На 17-й минуте со штрафного забил в ворота белорусов Николае Станчу, а спустя 2 минуты застал врасплох вратаря Андрей Буркэ.

И лишь под конец второго тайма «белокрылые» смогли вырвать один гол, тем самым подарив надежду на ничью. Это сделал на 86-й минуте Владислав Морозов. Но после чуда не произошло.

[info_b]Следующие игры сборной Беларуси в квалификации Евро-2024 пройдут в июне. 16-го — с Израилем, 19-го — с Косово.[/info_b]

«Более-менее доволен»

Комментируя матч, главный тренер сборной Беларуси Георгий Кондратьев заявил, что его команда «хорошо заиграла» в первом тайме, после того как пропустила два гола.

«Конечно, такие легкие голы пропускаем, потом массу сил тратим, энергии, чтобы вернуться в игру. Хорошо, что вернулись. Замены усилили игру. […] Без забитых голов ну никак не выиграешь. Один забили, могли и больше», — сказал он.

Тренер также отметил, что «поблагодарил ребят за игру», за то, что «не раскисли после этих двух голов и продолжали гнуть свою линию».

«В принципе игрой более или менее я остался доволен», — подчеркнул он.

«Главная игра»

Ранее Кондратьев говорил, что с Румынией у сборной Беларуси «главная игра» и «можно все исправить».

И добавил: «В конце концов это всего лишь футбол. Это всего лишь спорт. Зацикливаться на поражении – это неправильно».

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Напомним, что 25 марта Швейцария забила 5 безответных мячей в ворота белорусов в стартовом матче квалификации чемпионата Европы по футболу. Кондратьев рассказал, что же произошло на поле.

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