СТВ запустил в Беларуси новый телеканал с «трансляциями ведущих международных турниров»

Опубликовано: 14.08.2025 13:29 , Обновлено: 14.08.2025

ЗАО «Столичное телевидение» объявило о запуске нового спортивного телеканала «Спорт ТВ». В компании пояснили, что это решение связано со стремлением «к более целенаправленной и качественной подаче спортивных трансляций».

Как напомнила сама телекомпания, в последние месяцы СТВ показывал белорусам крупные футбольные события, включая ЕВРО-2024 (совместно с «РТР-Беларусь»), матчи Лиги наций и Лиги конференций УЕФА.

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Однако формат основного телеканала СТВ, по их признанию, не предполагает регулярного спортивного вещания. Это и назвали причиной для создания отдельного проекта.

Новый канал «Спорт ТВ», как заявили телевизионщики, сосредоточится на «трансляциях ведущих международных турниров и ключевых событий белорусского спорта».

Старт тестового вещания запланирован на начало октября . Авторы канала пообещали сделать «Спорт ТВ» доступным в сетях кабельных операторов по всей стране.

Напомним, телеканал «Беларусь 5», основной спортивный вещатель в стране, утратил права на показ многих топовых соревнований. В их числе оказались матчи футбольной английской Премьер-лиги и основного этапа еврокубков, а также Олимпиада, биатлон, поединки НХЛ и НБА.

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