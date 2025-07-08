Белорусам пообещали показать Лигу Чемпионов по телевизору. В чем нюанс?

Опубликовано: 08.07.2025 18:24 , Обновлено: 08.07.2025

Телеканал "Беларусь 5" заявил, что получил права на трансляцию матчей первого квалификационного раунда Лиги Чемпионов УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций) с участием минского "Динамо".

Соперником белорусской команды станет болгарский “Лудогорец” из города Разград, который, кстати, является действующим чемпионом своей страны.

“Мы рады сообщить нашим зрителям о возможности увидеть выступление минского “Динамо” в Лиге Чемпионов, — заявили на сайте телеканала. - Лига Чемпионов УЕФА возвращается на белорусские телеэкраны!”

Однако пока речь идёт только о трансляции матчей с участием белорусской команды. Об остальных матчах и полноценном возвращении в сообщении телеканала ничего не говорилось.

Первый матч: 9 июля, 20:30 (Минск)

Ответная встреча: 16 июля (Венгрия)

При этом стоит отметить, что команды уже встречались в прошлогоднем розыгрыше турнира. Тогда “Лудогорец” прошел дальше, одержав победу по сумме двух матчей (2:1).

По словам клубных источников, команда отправилась в Европу через Вильнюс на автобусе, затем на самолёте совершив перелёт в Будапешт транзитом через Варшаву. В Венгрии футболисты провели кратковременный сбор, а потом перебрались для тренировки в Болгарию.

[inf] Лига Чемпионов УЕФА — самый престижный клубный турнир Европы, в котором участвуют сильнейшие команды стран-членов УЕФА. Квалификационные раунды проводятся для определения участников группового этапа.

“Лудогорец” — болгарский футбольный клуб из Разграда, который доминирует в национальном чемпионате последние годы, регулярно представляя страну в еврокубках.

[/inf]