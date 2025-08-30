"Никакого давления" — Соболенко рассказала, ждет ли предложения от своего парня после обручения зрителей на ее матче

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Опубликовано: 30.08.2025 11:18 , Обновлено: 30.08.2025

Во время матча белорусской теннисистки Арины Соболенко с Лейлой Фернандес трибуны внезапно взорвались криком: фанат сделал предложение руки и сердца своей девушке. На пресс-конференции спортсменка рассказала, что почувствовала, и ждет ли такого же от своего партнера Георгиоса Франгулиса.

Соболенко не выдала никаких эмоций, когда толпа приветствовала объятия обрученных. Но после победы над Фернандес на Открытом чемпионата США она призналась, что видела все происходящее.

“Кажется, это первый раз, когда кто-то сделал предложение во время моего матча. Это был очень милый момент, но я просто старалась не улыбаться, потому что это очень мило, и я думаю, что они сейчас очень счастливы”, — рассказала белоруска.

Теннисистка подчеркнула, что просто старалась сосредоточиться на своей игре.

На вопрос журналиста, надеется ли она, что “у кого-то еще в зале возникли какие-то идеи после просмотра” (намек на предложение руки и сердца от ее бойфренда), Соболенко ответила:

“Мне не нужно такое предложение. Но я посмотрела на своего парня [улыбнулась]. Никакого давления”.

Напомним, что действующая чемпионка встречается с основателем и генеральным директором Oakberry Георгиосом Франгулисом с прошлого года.

Как прошел матч?

Соболенко пробилась в 1/8 финала, одержав победу над Фернандес со счетом 6-3, 7-6 (7/2) за один час 39 минут. Эта победа стала сладким реваншем для нее, так как белоруска потерпела обидное поражение от тогда еще юной Фернандес в полуфинале Открытого чемпионата США 2021 года.

«Тогда это был для меня тяжёлый урок. С тех пор мы больше не играли. Я просто хотел доказать себе, что урок усвоен, что я развиваюсь как игрок и могу добиться этой победы», — рассказала теннисистка.

Ранее Telegraf.news писал, что Соболенко создала собственный YouTube-канал, где уже опубликовала первое видео.

В дебютном ролике на английском языке, который длится около 6 минут, показано, как спортсменка и её команда проводят время в преддверии и во время турнира Уимблдон-2025.

Соболенко запустила YouTube-канал о своей «закулисной жизни»