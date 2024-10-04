Соболенко в третий раз подряд проиграла чешской теннисистке Муховой и не пробилась в полуфинал турнира в Пекине

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Опубликовано: 04.10.2024 14:10 , Обновлено: 04.10.2024

Белорусская теннисистка Арина Соболенко не смогла пробиться в полуфинал турнира серии WTA-1000 в Пекине. В пятницу, 4 октября, в четвертьфинале она уступила на корте своей сопернице из Чехии Каролине Муховой со счётом 6:7, 6:2, 4:6.

Как отметили спортивные обозреватели, Мухова стала очень “неудобной” соперницей для Соболенко на более быстрых “хардовых” кортах. Согласно статистике Женской теннисной ассоциации (WTA), в 2024 году процент побед на харде в турнирах WTA у неё выше, чем у Арины Соболенко: 84,6%, 11-2 у чешки против 82,5%, 33-7 у белоруски. Уступает по этому показателю чешская теннисистка только первому номеру мирового рейтинга Иге Свёнтек - у неё процент побед в этом году достиг 85,3%.

Более того, нынешний матч упрочил позиции Муховой и в персональном противостоянии с белоруской: это уже третье поражение подряд, которая чешская теннисистка наносит Соболенко.

В добавок ко всему, проиграв в четвертьфинале пекинского турнира, Соболенко не смогла установить свой новый личный рекорд, прервав серию из 15 побед подряд на турнирах WTA, который ей не удаётся побить с 2021 года.

Соболенко получила шанс вернуть себе первое место в рейтинге WTA

Отметим, что поражение Соболенко с облегчением встретили в Польше, поскольку это устранило угрозу мировому первенству их ключевой теннисистки Иги Свёнтек. Если бы Соболенко одержала победу на турнире в Пекине, она бы могла потеснить польскую спортсменку, которая снялась с игр “по личным причинам” в рейтинге WTA. Теперь же это не не угрожает первому номер как минимум до конца турнира в Ухане, который стартует на следующей неделе.

Ранее Telegraf.news рассказал, сколько миллионов долларов в сентябре этого года заработала Соболенко, выиграв свой первый титул на US Open, а также сколько заработали другие участники чемпионата.

Сколько миллионов долларов заработала Соболенко, выиграв свой первый титул на US Open? Собрали полный список «зарплат» участников