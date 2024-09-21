Соболенко получила шанс вернуть себе первое место в рейтинге WTA

Опубликовано: 21.09.2024 14:01 , Обновлено: 21.09.2024

Ведущая польская теннисистка Ига Свёнтек, которая сейчас занимает первую строчку международного рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), не будет принимать участие в турнире WTA 1000 в Пекине. Об этом стало известно 20 сентября, после чего спортивные обозреватели поспешили заявить, что это станет отличной возможностью для её белорусской соперницы Арины Соболенко сместить Свёнтек в пьедестала и вернуть себе первое место в рейтинге.

По словам Свёнтек, отказаться от участия в турнире в Пекине ей пришлось “по личным причинам”, которые теннисистка не стала называть.

“Мне очень жаль, потому что я прекрасно провела время, играя и выигрывая этот турнир в прошлом году, и очень хотел вернуться туда. Я знаю, что болельщики увидят там отличный теннис, и мне жаль, что на этот раз я не буду его частью”, - процитировала спортсменку пресс-служба WTA.

Ранее в этом месяце всё по тем же “личным причинам” польская теннисистка снялась турнира Korean Open в Сеуле, таким образом теряя всё больше и больше возможностей набрать заветные очки для удержания первенства в рейтинге WTA.

“Битва за титул WTA №1 официально начинается”, — заявили обозреватели портала о теннисе ubitennis.com, отметив, что в случае, если Арина Соболенко выиграет турнир, разница между двумя спортсменками будет сведена к минимуму.

Игры в Пекине — это один из 10 турниров WTA 1000 в календаре 2024 года, считается на ступеньку ниже турнира “Большого шлема”. Как пояснили спортивные обозреватели, отказавшись от участия в нём, Свёнтек теряет сразу 1000 очков в рейтинге. Сейчас она опережает Соболенко на 2169 очков, но после турнира в Китае эта разница точно существенно сократится, поскольку, по мнению спортивных комментаторов, белорусская спортсменка “не упустит свой шанс побороться за первенство”, отметил польский спортивный портал Sport.pl.

Впрочем, сама белорусская теннисистка пока никак не комментировала ни своё участие в турнире, ни перспективы взять первенство в рейтинге WTA. Напомним, Соболенко уже была на вершине мирового рейтинга - в сентябре 2023 года она сместила с первого места всё ту же польку и смогла продержаться там восемь недель, после чего Свёнтек вернула себе звание первой ракетки мира.

Ранее Telegraf.news рассказал, сколько миллионов долларов в сентябре этого года заработала Соболенко, выиграв свой первый титул на US Open, а также сколько заработали другие участники чемпионата.

Сколько миллионов долларов заработала Соболенко, выиграв свой первый титул на US Open? Собрали полный список «зарплат» участников