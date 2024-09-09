Сколько миллионов долларов заработала Соболенко, выиграв свой первый титул на US Open? Собрали полный список "зарплат" участников

Опубликовано: 09.09.2024 22:34 , Обновлено: 09.09.2024

Соболенко, как обладательница титула чемпионки US Open в женском одиночном разряде в этом году, получила призовой фонд в размере 3,6 миллиона долларов, что на 20% больше по сравнению с 3 миллионами, выплаченными Гауфф в 2023 году. Пегула, занявший второе место на стадионе "Артур Эш", заработала 1,8 миллиона долларов, что также на одну пятую больше, чем 1,5 миллиона долларов, полученных Соболенко за второе место в прошлом году.

Победители Открытого чемпионата США в этом году также заработали больше, чем чемпионы Уимблдона 2024 года, каждый из которых принес домой по 2,7 миллиона фунтов стерлингов, или чуть более 3,4 миллиона долларов, что почти на 15% больше, чем в 2023 году.

Теннисные ассоциации гордятся структурой оплаты труда, которая гарантирует мужчинам и женщинам одинаковую зарплату, после того как чуть более полувека назад кампания, продвигаемая легендой тенниса Билли Джин Кинг, навсегда изменила игру.

Призовой фонд Открытого чемпионата США в одиночном разряде 2024 года:

Первый раунд: 100 000 долларов,

Второй раунд: 140 000 долларов,

Третий раунд: 215 000 долларов,

Четвертый раунд: 325 000 долларов,

Четвертьфинал: 530 000 долларов,

Полуфинал: 1 миллион долларов,

Финалист: 1,8 миллиона долларов,

Чемпион: 3,6 миллиона долларов.

Открытый чемпионат США стал первым из четырех теннисных турниров Большого шлема, на которых были введены равные призовые для мужчин и женщин. Это правило было принято еще в 1973 году.

Открытый чемпионат Австралии последовал этому примеру в 1984 году, но в 1996 году мужчинам снова стали платить больше. Однако пять лет спустя турнир отменил это решение. Открытый чемпионат Франции начал внедрять равную оплату труда в 2006 году, а на следующий год на Уимблдоне был введен паритет призовых.

“Это моя мечта”

У белоруски был один из самых мрачных дней в ее жизни, когда она проиграла прошлогодний финал US Open Коко Гауфф. Однако в этом году победа белоруски, живущей в США, была уверенной.

“Это моя мечта, и наконец-то я заполучила этот прекрасный трофей… Это были действительно трудные две недели. Джессика играла в потрясающий теннис, и я более чем уверена, что однажды ты выиграешь один турнир Большого шлема, а может, и больше! Поздравляю с прекрасным летом”, - заявила после победы Арина Соболенко.