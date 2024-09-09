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Сколько миллионов долларов заработала Соболенко, выиграв свой первый титул на US Open? Собрали полный список "зарплат" участников

Сколько миллионов долларов заработала Соболенко, выиграв свой первый титул на US Open? Собрали полный список "зарплат" участников
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Соболенко, как обладательница титула чемпионки US Open в женском одиночном разряде в этом году, получила призовой фонд в размере 3,6 миллиона долларов, что на 20% больше по сравнению с 3 миллионами, выплаченными Гауфф в 2023 году. Пегула, занявший второе место на стадионе "Артур Эш", заработала 1,8 миллиона долларов, что также на одну пятую больше, чем 1,5 миллиона долларов, полученных Соболенко за второе место в прошлом году.

Победители Открытого чемпионата США в этом году также заработали больше, чем чемпионы Уимблдона 2024 года, каждый из которых принес домой по 2,7 миллиона фунтов стерлингов, или чуть более 3,4 миллиона долларов, что почти на 15% больше, чем в 2023 году.

Теннисные ассоциации гордятся структурой оплаты труда, которая гарантирует мужчинам и женщинам одинаковую зарплату, после того как чуть более полувека назад кампания, продвигаемая легендой тенниса Билли Джин Кинг, навсегда изменила игру.

Призовой фонд Открытого чемпионата США в одиночном разряде 2024 года:

  • Первый раунд: 100 000 долларов,
  • Второй раунд: 140 000 долларов,
  • Третий раунд: 215 000 долларов,
  • Четвертый раунд: 325 000 долларов,
  • Четвертьфинал: 530 000 долларов,
  • Полуфинал: 1 миллион долларов,
  • Финалист: 1,8 миллиона долларов,
  • Чемпион: 3,6 миллиона долларов.

Открытый чемпионат США стал первым из четырех теннисных турниров Большого шлема, на которых были введены равные призовые для мужчин и женщин. Это правило было принято еще в 1973 году.

Открытый чемпионат Австралии последовал этому примеру в 1984 году, но в 1996 году мужчинам снова стали платить больше. Однако пять лет спустя турнир отменил это решение. Открытый чемпионат Франции начал внедрять равную оплату труда в 2006 году, а на следующий год на Уимблдоне был введен паритет призовых.

“Это моя мечта”

У белоруски был один из самых мрачных дней в ее жизни, когда она проиграла прошлогодний финал US Open Коко Гауфф. Однако в этом году победа белоруски, живущей в США, была уверенной.

“Это моя мечта, и наконец-то я заполучила этот прекрасный трофей… Это были действительно трудные две недели. Джессика играла в потрясающий теннис, и я более чем уверена, что однажды ты выиграешь один турнир Большого шлема, а может, и больше! Поздравляю с прекрасным летом”, - заявила после победы Арина Соболенко.

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