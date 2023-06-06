"Чувствовала себя виноватой" - Белорусская теннисистка Соболенко заявила, что против войны в Украине

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Опубликовано: 06.06.2023 21:48 , Обновлено: 20.10.2023

Вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко, заявила 6 июня, что не поддерживает войну в Украине и не хотела бы, чтобы в нее вступила Беларусь. Так она ответила на вопрос журналистов на пресс-конференции во Франции после победы в четвертьфинале (6-4, 6-4) в Париже над украинкой Элиной Свитолиной.

Арина Соболенко вначале сказала, что она “не эксперт в политике” в ответ на вопросы о войне. “Я не хочу, чтобы моя страна была вовлечена в какой-либо конфликт… Я не поддерживаю войну, то есть я не поддерживаю Александра Лукашенко прямо сейчас”, - продолжила белорусская теннисистка, передает AI Jazeera.

Соболенко не присутствовала на двух своих предыдущих пресс-конференциях после матчей третьего и четвертого раундов на прошлой неделе, сославшись на состояние психического здоровья и заявив, что она не чувствовала себя в безопасности после того, как журналисты настойчиво пытались у нее выпытать мнение о войне в Украине.

“Я чувствовала себя виноватой, что не пришла сюда. Я не могла уснуть. Как будто все эти плохие предчувствия были у меня в голове, я не могла заснуть”, - объяснила Соболенко, почему всё-таки решилась прийти на пресс-конференцию.

“Я не жалею о своих решениях. Я чувствовала себя по-настоящему неуважаемой, и мне было по-настоящему плохо. Я имею в виду, что “Большой шлем” - это достаточное давление, с которым нужно справляться, и я просто старалась сосредоточиться на себе, на своей игре”, - добавила 25-летняя теннисистка, которая смогла завоевать первое место в женском рейтинге на Открытом чемпионате Франции.

“Я действительно надеюсь, что вы, ребята, поймете меня, мои чувства. Вы знаете, что я действительно уважаю всех вас … Вы можете спрашивать все, что захочешь. Вы получите всю необходимую информацию”, - пообещала она журналистам.

“Но на последней пресс-конференции мне показалось, что моя пресс-конференция превратилась в политическое телешоу, а я не эксперт в политике. Я всего лишь теннисистка”, - заявила Соболенко.

“Хотела обострить ситуацию”

В свою очередь, украинская теннисистка Элина Свитолина на пресс-конференции предупредила, что не будет пожимать руки игрокам из России или Беларуси после прошлогоднего вторжения Москвы в Украину.

“Честно говоря, я не знаю, чего она ждала, потому что мои заявления о рукопожатии были достаточно ясны”, - заявила Свитолина. Так украинская теннисистка прокомментировала инцидент на корте, когда ее освистали зрители за отказ поднимать руку белорусской теннисистке. Арина Соболенко подошла к сетке, но украинка ее проигнорировала.

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На вопрос, хотела ли вторая ракетка мира Арина Соболенко обострить ситуацию, стоя у сетки вместо того, чтобы тоже вернуться на свою скамейку, Свитолина ответила: “Да, я так думаю”.

“Моя первоначальная реакция была такой: “Что ты делаешь? Потому что на всех своих пресс-конференциях я четко излагала свою позицию. Я неоднократно заявляла, что не пожму руки, и она, очевидно, также играла с Мартой [Костюк из Украины] в первом раунде. Так что все довольно просто”, - заявила Свитолина.