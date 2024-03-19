Соболенко снимется с участия в турнире в Майами после смерти Кольцова — Tennis365

Опубликовано: 19.03.2024 12:59 , Обновлено: 19.03.2024

Белорусская теннисистка Арина Соболенка, вероятно, снимется с теннисного турнира WTA 1000, который проходит на этой неделе. Об этом сообщил tennis365.com. Произошедшее связали с гибелью возлюбленного теннисистки.

Соболенко все-таки сыграет на турнире в Майами — The Tennis Letter

Белорусская теннисистка Арина Соболенко переживает личную трагедию в связи с внезапной смерти возлюбленного Константина Кольцова, который сопровождал её в поездке в Майами, отметили СМИ.

Спортсменку уже исключили из расписания тренировок на флоридских кортах. Ее фамилия исчезла и из списка участников на сайте турнира и в социальных сетях.

Никаких официальных заявлений ни она, ни организаторы пока не озвучили.

Отношения второй ракетки мира Арины Соболенко и белорусского хоккеиста и тренера Константина Кольцова, вероятно, начались в 2020 году. Тогда теннисистку стали все чаще замечать на играх хоккейной команды, в которой Кольцов работал ассистентом. В 2021 году Соболенко перестала скрывать свои отношения с Кольцовым — начала публиковать совместные фотографии в Instagram и открыто признаваться с своих чувствах в постах к ним.

Константин, в свою очередь, отвечал взаимностью. Он часто поддерживал возлюбленную во время матчей и сопровождал спортсменку на нескольких крупных турнирах, включая титульный забег на Открытом чемпионате Австралии по теннису в этом году. Соболенко делилась множеством совместных фотографий в социальных сетях в этот период.

«Мне повезло, что у меня самый лучший мужчина в мире. Ты делаешь меня счастливой каждый день!» — рассказала она своему возлюбленному несколькими месяцами ранее. В конце прошлого года во время общения со СМИ она рассказала, что подумывает о материнстве.

Ранее Телеграф рассказывал о внезапной гибели Константина Кольцова и предположительной причине смерти.

Умер белорусский хоккеист Кольцов, который встречался с Ариной Соболенко