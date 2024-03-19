Соболенко все-таки сыграет на турнире в Майами — The Tennis Letter

Опубликовано: 19.03.2024 19:10 , Обновлено: 19.03.2024

Белорусская теннисистка Арина Соболенко не будет сниматься с турнира в Майами. Об этом сообщил The Tennis Letter вечером 19 марта.

“Арина Соболенко по-прежнему будет играть в Майами, но она не будет выступать перед прессой”, — отметили там.

Ранее сообщение о том, что Соболенко, вероятно, снимется с турнира WTA 1000, появилось на сайте tennis365.com. Произошедшее связали с гибелью возлюбленного теннисистки.

Портал заметил, что спортсменку исключили из расписания тренировок на флоридских кортах. Ее фамилия исчезла и из списка участников на сайте турнира и в социальных сетях.

Однако никаких официальных заявлений ни она, ни организаторы не озвучили.

Напомним, утром 19 марта стало известно, что внезапно умер возлюбленный Соболенко, звезда белорусского хоккея 2000-х Константин Кольцов.

В пресс-службе хоккейного клуба “Салават Юлаев” причиной смерти назвали «оторвавшийся тромб». Однако полиция США рассматривает версию суицида.

Умер белорусский хоккеист Кольцов, который встречался с Ариной Соболенко