Умер белорусский хоккеист Кольцов, который встречался с Ариной Соболенко

🔄 Обновлено

Опубликовано: 19.03.2024 09:24 , Обновлено: 19.03.2024

Звезда белорусского хоккея 2000-х Константин Кольцов скончался в Майами, куда приехал накануне со своей девушкой — теннисисткой Ариной Соболенко. О его смерти сообщили в пресс-службе хоккейного клуба "Салават Юлаев

Причиной смерти 42-летнего Константина Кольцова назвали “оторвавшийся тромб”.

[obnovleno_b] Тем временем полиция США рассматривает версию суицида, сообщило UPI.com.

Детектив полиции Майами-Дейд Аргемис “АС” Колом сделал следующее заявление:

“По данным следствия, в понедельник, 18 марта 2024 года, примерно в 12:39 полиция и пожарные спасатели Бал-Харбора были направлены в отель St. Regis Bal Harbour Resort, 9703 Collins Ave. по поводу мужчины, спрыгнувшего с балкона.

Полицейское управление Майами-Дейд, Бюро по расследованию убийств, взяло на себя расследование предполагаемого самоубийства Константина Кольцова. Никаких подозрений в насильственном характере гибели нет”.

[/obnovleno_b]

Накануне хоккейное агентство “Winners hockey agency”, сообщало, что Кольцов планировал не продлевать контракт с уфимским клубом “Салавата Юлаева” в тренерском штабе которого находился последние два сезона.

Константин Кольцов завершил карьеру хоккеиста в 2016-м в составе минского “Динамо”. Он выступал на Олимпийских играх со сборной Беларуси в 2002 и 2010 годах.

Играл за множество клубов, среди которых новокузнецкий “Металлург”, “Ак Барс”, “Спартак” и “Питтсбург Пингвинз”. В составе команды “Салавата Юлаев” выигрывал чемпионат России и завоевывал Кубок Гагарина.

После завершения карьеры игрока работал хоккейным тренером минского “Динамо”. В последние годы был помощником главного тренера уфимского “Салават Юлаева”.

В светской хронике Константин Кольцов также был известен тем, что встречался с белорусской теннисисткой Ариной Соболенко.

Ранее Телеграф сообщал о смерти вице-президента «Лукойла» и чемпиона по авиамодельному спорту Виталия Робертуса, который скончался на 54-ом году жизни. Это уже четвертая смерть топ-менеджера корпорации за последние два года. Что случилось с предыдущими?

Умер вице-президент “Лукойла”. Это четвёртая смерть среди руководителей за последние 2 года