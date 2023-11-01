Соболенко проиграла в "финальном" турнире WTA в Канкуне и потребовала больше денег

Опубликовано: 01.11.2023 08:03 , Обновлено: 04.11.2023

Во вторник 31 октября, американка Джессика Пегула одержала победу над первой ракеткой мира Ариной Соболенко и вышла в полуфинал. Возможно, это произошло из-за того, что белорусскую теннисистку волновала ещё и другая проблема.

Пятая ракетка мира Пегула, которая в пяти предыдущих встречах лишь однажды обыграла Соболенко, с самого начала доминировала над своей бывшей не в духе белорусской соперницей и одержала победу со счетом 6:4, 6:3. Ей понадобился один час и 28 минут, чтобы одержать победу.

Соболенко, которая жаловалась на состояние корта на турнире, выглядела некомфортно на протяжении всего матча с Пегулой, завершив его с 33 невынужденными ошибками и пятью двойными промахами.

Соболенко прошла через Рыбакину в полуфинал итогового турнира WTA в Канкуне

Белоруска, которая все еще может выйти в полуфинал, если одержит победу над Рыбакиной в четверг, снова посетовала на состояние игрового покрытия после своего поражения, описав его как “похожее на кожу”.

По ее словам, с таким покрытием “вы никогда не знаете, что произойдет, поможет ли вам отскок или сработает против вас…” “Я думаю, сегодня был день, когда у меня ничего хорошего не получилось. Но все в порядке, у меня все еще есть шанс пройти группу, поэтому я стараюсь оставаться сильным… Я немного восстановлюсь сегодня вечером и просто попытаюсь проанализировать то, что произошло сегодня. Я сделаю все, что в моих силах, в следующем матче”, - пообещала она.

На данный момент белорусской теннисистке необходимо выйти в финал с результатом 2:1 на групповом этапе (сейчас 1:1), чтобы обеспечить себе первое место в мировом рейтинге по итогам года.

Однако Соболенко параллельно ввязалась ещё в одну битву - за деньги. Спортивное издание The Athletic сообщило, что такие видные спортсменки, как Елена Рыбакина из Казахстана, Маркета Вондравшева из Чехии, трехкратная финалистка турниров «Большого шлема» Онс Жабер из Туниса и белоруска Арина Соболенко направили в WTA письмо с требованием увеличить призовые.

В документе говорится, что теннисистки хотят, чтобы организация гарантирована платила по 500 тыс долларов теннисисткам из топ-100, $200 тыс — спортсменкам с рейтингами 101-175 и по $100 тыс — обладателям мест 175-250. Также в письме содержатся требования о выплате больничных, декретных и гибкого графика соревнований.

Ранее Телеграф сообщил, что белорусская теннисистка, первая ракетка мира Арина Соболенко 29 октября обыграла гречанку Марию Саккари на итоговом турнире WTA в Канкуне. После матча она поделилась подробностями встречи с бывшим полузащитником «Манчестер Юнайтед» Дэвидом Бекхэмом. Ранее она также рассказала журналистам, в чем бы отмечала Хэллоуин, если бы могла.

«Просто безумие» — Соболенко рассказала про встречу с Бекхэмом и ответила, кем бы хотела быть на Хэллоуин