Соболенко прошла через Рыбакину в полуфинал итогового турнира WTA в Канкуне

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Опубликовано: 04.11.2023 06:52 , Обновлено: 04.11.2023

Арина Соболенко обыграла Елену Рыбакину со счетом 6-2, 3-6, 6-3 WTA в матче группового этапа в пятницу, 3 ноября, который был перенесен с четверга из-за штормовой погоды, и вышла в полуфинал турнира в Канкуне.

Арина Соболенко обратилась к зрителям после победы над Еленой Рыбакиной и выхода в полуфинал WTA finals:

“Ребята, о боже мой.. вы самые лучшие. Я бы хотела, чтобы условия были лучше, но мне жаль, что я не могу брать всех вас с собой на каждый турнир, в котором я участвую. Мне действительно нужна была эта поддержка на US Open. Если бы вы были там, я бы определенно выиграла шлем”.

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“На самом деле я не очень много думала об этом матче, - заявила со смехом потом Соболенко в интервью Tennis Channel. - Я просто подумала: “Неважно”. Я собираюсь пойти туда и сделать все, что в моих силах, и если я выиграю, то выиграю, а если проиграю, то поеду домой в отпуск”.

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Соболенко финишировала второй в своей группе, уступив Джессике Пегуле, которая выиграла все три матча. Казахстанка Рыбакина и посеянная под восьмым номером гречанка Мария Саккари выбыли из группового этапа.

Тем не менее, Арина Соболенко стала второй женщиной после Жюстин Энен (2006), которая дошла до полуфиналов всех четырех турниров Большого шлема и финала WTA в одном сезоне.

В свою очередь, в последнем третьем матче группового этапа в другой группе полька Ига Свентек разгромила Онс Жабер (Тунис, WTA 7) за 1 час и 7 минут.

Ранее Телеграф сообщил, что во вторник 31 октября, американка Джессика Пегула одержала победу над первой ракеткой мира Ариной Соболенко и вышла в полуфинал. Возможно, это произошло из-за того, что белорусскую теннисистку волновала ещё и другая проблема.

Соболенко проиграла в «финальном» турнире WTA в Канкуне и потребовала больше денег