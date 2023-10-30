"Просто безумие" — Соболенко рассказала про встречу с Бекхэмом и ответила, кем бы хотела быть на Хэллоуин

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Опубликовано: 30.10.2023 11:36 , Обновлено: 30.10.2023

Белорусская теннисистка, первая ракетка мира Арина Соболенко 29 октября обыграла гречанку Марию Саккари на итоговом турнире WTA в Канкуне. После матча она поделилась подробностями встречи с бывшим полузащитником «Манчестер Юнайтед» Дэвидом Бекхэмом. Ранее она также рассказала журналистам, в чем бы отмечала Хэллоуин, если бы могла.

В интервью Tennis Channel после победы над Саккари Арину Соболенко спросили о недавней встрече с Дэвидом Бекхэмом в Майами. В ответ она осыпала 48-летнего футболиста комплиментами, назвав его “хорошим парнем”, передает Sportskeeda.

Спортсменка рассказала про совпадение: она смотрела шоу о Бекхэме на Netflix и столкнулась с ним на следующий день.

“Это было удивительно. Дэвид такой хороший парень. Было очень приятно с ним пообщаться”, — рассказала Соболенко.

По ее словам, “это было довольно забавно”.

“Я буквально только что закончил смотреть шоу с ним на Netflix, а на следующий день встретила Дэвида Бекхэма. Просто безумие”, — поделилась теннисистка.

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Ранее она опубликовала фото с Бекхэмом у себя в Instagram. Футболист оставил ей комментарий: “Очень приятно познакомиться”.

Кроме того, на днях Арина Соболенко ответила на вопрос, какой костюм она хотела бы надеть на Хэллоуин. Спортсменка призналась, что у нее никогда не было возможности нарядиться, поскольку в это время она обычно находится далеко от дома.

“Ну, я никогда не наряжалась на Хэллоуин. У меня просто не было возможности. Мы все время где-то на турнире. Если бы я одевалась, я бы была… не знаю… Барби (смеется). Самая популярная в этом году. Барби или привидением. Мне нужно подумать над этим. Тигром (смеется)”, — поделилась первая ракетка мира.

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Ранее Телеграф писал, что Соболенко раскритиковала организаторов Итогового теннисного турнира WTA Finals. В этом году соревнования решили проводить в мексиканском Канкуне, но, несмотря на тёплый приём, организовать тренировки ведущим теннисисткам мира на высшем уровне организаторам не удалось.

«Я недовольна» — Соболенко раскритиковала организаторов финала WTA. Соперницы поддержали