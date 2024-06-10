Соболенко похвасталась фигурой в бикини на отдыхе с новым бойфрендом в Греции

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Опубликовано: 10.06.2024 08:53 , Обновлено: 10.06.2024

Белорусская теннисистка Арина Соболенко похвасталась в своём Instagram отдыхом в Греции, где проводит время на пляже вместе с новым бойфрендом.

Арина Соболенко завершила свое участие в турнире Большого шлема French Open на стадии четвертьфинала. Теннисистка неожиданно проиграла в Париже 17-летней россиянке Мирре Андреевой. По ее признанию, в тот момент она страдала от болезни желудка. После турнира «Ролан Гаррос» белоруска решила отправиться в отпуск в Афины.

Как оказалось, в свой отпуск теннисистка отправилась вместе со своим новым возлюбленным - 26-летним бизнесменом Георгиосам Франгулисом, который является спонсором команды Формулы-1 — Haas GP. Влюбленных уже видели вместе во время Гран-при Эмилии-Романьи в Италии.

Фото: Instagram arynasabalenka

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В своём Instagram Соболенко похвасталась тем, как проводит время на отдыхе. В частности, она опубликовала фото, на которых позировала в бикини рядом с Франгулисом, который демонстрировал свой мускулистый торс в синих плавках.

Напомним, в марте этого года Арина Соболенко попрощалась со своим бывшим партнером Константином Кольцовым. Бывший хоккеист покончил жизнь самоубийством.

Ранее Telegraf.news писал о том, что белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала смерть известного хоккеиста Константина Кольцова, с которым она долгое время встречалась. Публично высказаться по поводу трагедии она решилась спустя три дня после того, как официально стало известно о смерти бывшего возлюбленного.

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