Соболенко показала неприличный жест во время 1/4 Australian Open. Кому был адресован?

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Опубликовано: 21.01.2025 19:08 , Обновлено: 21.01.2025

Первая ракетка мира, 26-летняя уроженка Беларуси Арина Соболенко оказалась недовольна своей игрой во втором сете четвертьфинала Australian Open. Несмотря на то, что в целом матч против россиянки Анастасии Павлюченковой она выиграла, спортсменка была раздосадована: тому подтверждением стал её неприличный жест.

Так, во время матча Соболенко не стесняясь показала средний палец не сопернице, как многие могли подумать, а своей команде. Это произошло во втором сете, который белоруска проиграла со счетом 2:6. На этот момент обратил внимание журналист издания Ubitennis Джованни Пелаццо в социальной сети Х (бывший Twitter).

В целом же белоруска эту игру выиграла со счётом 6:2, 2:6 и 6:3. За выход в финал она поспорит с испанской Паулой Бадосой (12-й номер рейтинга WTA), передала польская газета Sportowe Fakty. Планируется, что Australian Open завершится 26 января. Общий призовой фонд турнира, к слову, составляет более 60 млн долларов.

[info_b]Соболенко выиграла два последних Australian Open. Белоруска стала первой теннисисткой с 2000 года, которая смогла выиграть 19 матчей подряд на Australian Open. Также она — первая теннисистка, которая шесть раз подряд выходила в полуфинал турниров «Большого шлема» на хардовых кортах после Серены Уильямс (US Open 2014 — Australian Open 2017).[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что первая ракетка мира Арина Соболенко 5 января победила россиянку в финале турнира из категории WTA 500 в Брисбене и завоевала свой 18-й титул в женском одиночном разряде. Сколько миллионов долларов выиграла?

«Тигрица!» — Соболенко стала чемпионкой турнира WTA-500 в Брисбене. Сколько долларов выиграла?

Также мы рассказывали, что Арина Соболенко вышла в финал турнира Brisbane International. Но порадовало это не всех – не по результату, а по самой игре. «Смотреть ее полуфинальную победу над Викторией Азаренко с включенным звуком в телевизоре было сложно», так сформулировал «звуковое сопровождение» игры Арины спортивный портал Tennis 365. И привел аргументы.

В Британии призвали запретить Соболенко стонать и кричать на корте. Что не так?