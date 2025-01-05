"Тигрица!" — Соболенко стала чемпионкой турнира WTA-500 в Брисбене. Сколько долларов выиграла?

Опубликовано: 05.01.2025 12:16 , Обновлено: 05.01.2025

Белорусская теннисистка, первая ракетка мира Арина Соболенко 5 января победила россиянку в финале турнира из категории WTA 500 в Брисбене и завоевала свой 18-й титул в женском одиночном разряде.

Белоруска упустила большое преимущество в первом сете, но сумела взять себя в руки и одержала триумфальную победу со счетом 4:6, 6:3, 6:2 над Полиной Кудерметовой.

В комментариях под постом WTA с объявлением о победе Соболенко появилось множество комментариев от поклонников:

“Тигрица не просто так!” — написал один из пользователей X.

“Лёгкая работа для тигрицы”, — отметил еще один.

“Настоящая номер 1”, — похвалил третий.

“Королева тенниса”, — восхитился четвертый.

«Мама неделю не разговаривала» — Соболенко призналась, что сделала со своим телом

Призовой фонд турнира в Брисбене - 1,5 миллиона долларов. Это соревнование является важным этапом подготовки теннисисток к Открытому чемпионату Австралии, который должен пройти с 12 по 26 января.

Как прошел матч?

Соболенко не справилась с темпом игры с Кудерметовой и проиграла первый сет, во второй раз проиграв подачу.

В первом гейме следующего сета Кудерметова оказалась под давлением на подаче, но агрессивная 107-я ракетка мира выдержала шторм и начала диктовать игру, нанося больше сильных ударов с задней линии, чтобы обеспокоить Соболенко.

Деликатный укороченный удар принес Соболенко брейк, и 26-летняя спортсменка в оставшейся части сета выглядела гораздо более доминирующей, чем обычно, и добилась решающего удара, к большому удовольствию болельщиков на переполненной Pat Rafter Arena.

Соболенко вновь продемонстрировала свой уровень, сделав брейк в третьем сете, выполнив резкий победный удар справа поперек корта, и предотвратив попытку Кудерметовой отыграться в конце матча, завоевав свой первый титул в сезоне.

Ранее Telegraf.news писал, что Женская теннисная ассоциация (WTA) 9 декабря объявила победителей пяти премий Player Awards, за которых проголосовали мировые профильные СМИ. Игроком года была признана белорусская спортсменка Арина Соболенко, которая по итогам 2024 года возглавила мировой женский рейтинг.

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