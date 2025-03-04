Соболенко показала, как развлекалась с голливудскими звёздами на «Ярмарке тщеславия»

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Опубликовано: 04.03.2025 10:14 , Обновлено: 04.03.2025

Титулованная белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась в своих соцсетях фотографиями с вечеринки Vanity Fair 2025, которую традиционно устраивают после торжественной церемонии вручения премии "Оскар". Соболенко показала, как готовилась к главному афтепати Голливуда, а также выложила селфи с известными звездами.

Очевидно, Соболенко решила передохнуть и зарядиться яркими эмоциями перед очередным турниром: в ближайшие дни ей предстоит сыграть на кортах американского Индиан-Уэллса в турнире категории WTA-1000 с призовым фондом в 8,9 млн долларов (чемпионат пройдёт с 5 по 16 марта). Первая ракетка мирового рейтинга WTA может пропустить первый раунд чемпионата и начнёт играть уже со второго раунда, поэтому с чистой совестью позволила себе в минувшие выходные отдохнуть на знаменитой американской “Ярмарке тщеславия” (именно так в переводе с английского звучит название афтепати”Оскара”).

На вечеринке Соболенко появилась в золотом сверкающем платье. Дополнить свой образ теннисистка решила массивными затемнёнными коричневыми очками, пиджаком и небольшой сумочкой. Белоруска поделилась на своей страничке в Instagram серий фото из специальной фотозоны вечеринки, а также несколькими закулисными кадрами, в том числе селфи с актрисой Анной Кендрик и известной светской львицей Пэрис Хилтон.

“Красная дорожка готова к последней вечеринке Vanity Fair”, — подписала свой пост Соболенко.

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Теннисистка уже много лет активна в социальных сетях. Он публикует много фотографий и видео в Instagram. Подавляющее большинство из них посвящено матчам или тренировкам, но встречаются и более личные посты. Каждая запись теннисистки обычно широко комментируется интернет-пользователями, поскольку за профилем Арины Соболенко в Instagram следят более 2,6 млн человек.

Среди тех, кто отметился под постом теннисистки в этот раз оказался и её бойфренд, бизнесмен Георгиос Франгулис, с которым они встречаются уже порядка года. В комментарии он разместил несколько смайликов, а Соболенко тут же ответила ему тремя красными сердечками.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в начале этого года вторая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свентек заявила, что хотела бы видеть в качестве тренера свою соперницу, белоруску Арину Соболенко.

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