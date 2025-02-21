"Было бы забавно" - Свентек заявила, что хотела бы видеть Соболенко своим тренером

Опубликовано: 21.02.2025 11:31 , Обновлено: 21.02.2025

Вторая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свентек заявила, что хотела бы видеть в качестве тренера свою соперницу, белоруску Арину Соболенко.

Во время пресс-конференции Свентек спросили, кого из своих соперниц она бы выбрала в качестве тренера в будущем, учитывая нынешнее партнерство Новака Джоковича с его бывшим соперником Энди Марреем.

Сначала Ига Свентек назвала в качестве своего потенциального тренера Андреа Петкович. Затем полячка вспомнила и про Арину Соболенко.

«Петкович больше не играет, но я слышала, что у нее очень хороший глаз. Она мне всегда нравилась, так что, думаю, мы бы поладили», — сказала вторая ракетка мира.

И добавила: «Или, может быть, Арина Соболенко. Она старше, так что, возможно, выйдет на пенсию раньше меня. Это было бы забавно».

К слову, когда один из болельщиков спросил Соболенко о тренерстве в Instagram, белоруска ответила, что она была бы хорошим выбором из-за ее «сумасшедшего» опыта и что она поможет справиться с ментальными препятствиями в игре.

«Я не уверена в этом. Возможно, благодаря своему сумасшедшему опыту я смогу помочь с ментальной частью игры… Но опять же… я не уверена в этом», — сказала белоруска.

Напомним, и Арина Соболенко, и Ига Свентек выбыли из турниров WTA на Ближнем Востоке. Белорусская теннисистка неудачно выступила на WTA 1000 в Катаре и ОАЭ, выиграв один матч из трех. В Дохе она проиграла Екатерине Александровой, а Клара Таусон обыграла ее в Дубае.

В то же время Свитек выглядела в хорошей форме на обоих турнирах, но потерпела неудачу на последних стадиях. В Катаре она уступила в полуфинале Елене Остапенко, а в Дубае проиграла Мирре Андреевой.

Ранее Telegraf.news писал, что Арина Соболенко после двух поражений на турнирах WTA в Катаре и Дубае рассказала, что не чувствует “голода” на корте.

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