Фильм-победитель «Оскара-2025» забрал сразу 5 статуэток. Вот полный список "лучших" по версии Голливуда

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Опубликовано: 03.03.2025 08:46 , Обновлено: 03.03.2025

Вечером в воскресенье, 2 марта, в Голливуде прошла 97-я церемония вручения наград премии Американской академии кинематографических искусств и наук "Оскар-2025". В этом году триумфатором премии стала малобюджетная комедийная драма "Анора", которая одержала победу в пяти из семи номинаций. Собрали для вас полный список тех, кому в этом году досталась престижная золотая статуэтка.

Итак, фильмом года была названа картина “Анора” , повествующая о проститутке, которая выходит замуж в Лас-Вегасе за сына российского олигарха, чем вызывает на себя гнев богатого семейства. Картина впервые была показана на Каннском кинофестивале в прошлом году и также стала обладателем “Золотой пальмовой ветви” в номинации “Лучший фильм”.

Главный создатель картины Шон Бейкер также взял статуэтку за лучшую режиссуру, монтаж и оригинальный сценарий. Двадцатипятилетняя Майки Мэдисон, сыгравшая главную роль в картине, была признана лучшей актрисой. Она обошла в этой номинации фаворитку Деми Мур, сыгравшую главную роль в нашумевшей картине “Субстанция”. Мэдисон в своей торжественной речи назвала это событие “очень сюрреалистичным”.

Кстати, “Субстанция” взяла лишь одну статуэтку - за лучший грим и причёски.

Три “Оскара” достались фильму “Бруталист” :

Эдриен Броуди получил статуэтку как лучший актер,

Дэниэла Блумберг удостоили премии за лучшую музыку к фильму,

Лу Кроули получил “Оскара” за лучшую операторскую работу.

А вот фильм Жака Одияра “Эмилия Перес” , у которого было больше всего номинаций - сразу 13 - в итоге получил всего две статуэтки:

Зои Салдана получила “Оскар” как лучшая актриса второго плана,

ещё одна статуэтка ушла создателям саунд-трека к картине в номинации “Лучшая песня к фильму”.

По две статуэтки также взяли фантастические фильмы “Злая: Сказка о ведьме Запада” и “Дюна: Часть вторая”:

“Дюна: Часть вторая” - за лучший звук и лучшие визуальные эффекты,

- за лучший звук и лучшие визуальные эффекты, “Злая: Сказка о ведьме Запада” - за лучшую работу художника-постановщика и за лучший дизайн костюмов.

Лучшим актёром второго плана признали Кирана Калкина за роль Бенджи Каплана в фильме “Настоящая боль” .

Вот ещё несколько номинаций “Оскара” и их победители:

Лучший адаптированный сценарий: Питер Строхан – “Конклав”,

Лучший анимационный полнометражный фильм: “Поток”,

Лучший анимационный короткометражный фильм: Ширин Сохани и Хоссейн Молаеми – “В тени кипариса”,

Лучший фильм на иностранном языке: Бразилия Я всё ещё здесь / Ainda Estou Aqui (Бразилия),

Лучший документальный полнометражный фильм: Базель Адра, Рэйчел Сор, Хамдан Балаль и Юваль Абраам – “Нет другой земли”,

Лучший документальный короткометражный фильм: Молли О”Брайэн и Лиза Ремингтон – “Единственная девушка в оркестре”

Лучший игровой короткометражный фильм: Виктория Вармердам и Трент – “Я не робот”.

Специальные награды Американская академия кинематографических искусств и наук в этом году вручила следующим работникам сферы киноискусства: