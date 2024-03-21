«Немыслимая трагедия» - Соболенко впервые прокомментировала смерть бывшего бойфренда Кольцова

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Опубликовано: 21.03.2024 08:29 , Обновлено: 21.03.2024

Белорусская теннисистка Арина Соболенко в четверг, 21 марта, впервые прокомментировала смерть известного хоккеиста Константина Кольцова, с которым она долгое время встречалась. Публично высказаться по поводу трагедии она решилась спустя три дня после того, как официально стало известно о смерти бывшего возлюбленного.

Смерть Кольцова Соболенко назвала “немыслимой трагедией.

“И хотя мы больше не были вместе, мое сердце разбито”, - написала она в своём официальном Instagram-аккаунте.

Теннисистка призвала всех “уважать её личную жизнь”, а также личную жизнь семьи Кольцова “в это трудное время”, судя по всему, намекая на многочисленные просьбы прокомментировать произошедшее и комментарии относительно версий смерти Кольцова, которые пользователи соцсетей не стесняются оставлять в том числе и на страничке самой Соболенко.

Скриншот из официального Instagram-аккаунта Соболенко

Напомним, звезда белорусского хоккея 2000-х Константин Кольцов скончался в Майами, где проживал последнее время. В пресс-службе уфимского хоккейного клуба «Салават Юлаев», где в последние годы он работал помощником главного тренера, причиной смерти спортсмена назвали «оторвавшийся тромб». Однако полиция США также рассматривает версию суицида.

Умер белорусский хоккеист Кольцов, который встречался с Ариной Соболенко