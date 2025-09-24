Соболенко поделилась фото в бикини. Но многие обратили внимание на мужчину рядом с ней

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Опубликовано: 24.09.2025 14:05 , Обновлено: 24.09.2025

Первая ракетка мира, белоруска, проживающая в США Арина Соболенко недавно решила сняться с соревнований в Пекине, что вызвало ажиотаж в мировых СМИ. Теперь белоруска снова в центре внимания. Всё благодаря фотографии с Новаком Джоковичем, которую она опубликовала в Instagram. Впрочем, многие оценили ее спортивные формы на фото в бикини.

Организаторы Пекинского турнира объявили, что Соболенко не будет участвовать в соревнованиях из-за лёгкой травмы. В официальном заявлении они подчеркнули, что желают ей скорейшего выздоровления и с нетерпением ждут её следующего участия в турнире.

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Впрочем, вместо соревнований на корте 27-летняя белоруска отправилась в Грецию, где проводит время со своим спутником. Соболенко отправилась в роскошный круиз на яхте, которым похвасталась в социальных сетях.

«Вот это настоящее воплощение силы», — прокомментировали восторженные подписчики.

“Невероятная форма! Королева не только на корте», «Великолепно!» и «Эта улыбка — просто пчёлка!» — написали ей подписчики под фотографиями.

Романтические снимки заката, селфи с командой и друзьями, а также фотографии с тренировок, - вот чем предпочла теннисистка делиться в это время в соцсетях.

Однако наибольшее внимание привлекла другая фотография, опубликованная в её Instagram Stories. Теннисистка встретилась с легендой тенниса Новаком Джоковичем и опубликовала совместную фотографию, подписав её: «С величайшим».

Французский сайт welovetennis.fr поспешил сделать далеко идущие выводы после фотографии: «Не секрет, что Новак Джокович и Арина Соболенко безумно влюблены друг в друга, настолько, что часто тренируются вместе. Однако вне тура их редко видят вместе».

Ранее Telegraf.news писал, что молодая белорусская теннисистка, проживающая в Майами, на самом деле встречается совсем с другим мужчиной.

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