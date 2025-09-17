Соболенко снялась с престижного турнира WTA 1000 в Пекине. Узнали причину

Опубликовано: 17.09.2025 13:54 , Обновлено: 17.09.2025

Первая ракетка мира и действующий чемпион US Open Арина Соболенко снялась с турнира Женской теннисной ассоциации серии WTA 1000 в китайском Пекине. Турнир China Open должен стартовать уже на следующей неделе. Причину отказа белорусской спортсменки от участия назвали организаторы.

По информации организаторов China Open, которую они озвучили17 сентября, Соболенко, завоевавшая свой четвёртый титул Большого шлема и первый в этом сезоне две недели назад в Нью-Йорке, сама снялась с турнира из-за “незначительной травмы”. Организаторы пожелали спортсменке скорейшего выздоровления и сообщили, что остальные участницы, заявленные на турнир, об изменении планов не сообщали.

Сама теннисистка в своих соцсетях пока не комментировала эту информацию и не сообщала о характере травмы.

За свою карьеру Соболенко трижды выходила в четвертьфинал Пекина - в 2018, 2023 и 2024 годах, но дальше восьмёрки лучших на китайских кортах ей пробиться не удавалось.

В настоящее время Соболенко обходит свою главную соперницу в мировом рейтинге WTA, польскую теннисистку Игу Свёнтек, на 2077 очков. Кстати, ей покорить пекинские харды уже удавалось - в 2023 году она взяла чемпионский титул China Open.

Между тем, обе теннисистки уже официально прошли отбор на Итоговый турнир WTA в Эр-Рияде, который должен состояться в ноябре. Остальные участники из первой десятки мирового рейтинга, включая действующую чемпионку China Open Коко Гауфф, всё ещё борются за свои места в главном турнире года.

Ранее Telegraf.news рассказал, что президент США Дональд Трамп направил Александру Лукашенко письмо, в котором отдельно отметил «потрясающую победу» белорусской теннисистки Арины Соболенко на Открытом чемпионате США. Саму теннисистку Трамп в своём письме охарактеризовал как “самое лучшее из того, чем является ваша страна”.

Трамп назвал «самое лучшее», что есть в Беларуси