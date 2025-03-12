"Это провал" - Соболенко поработала продавцом "под прикрытием" в кафе своего бойфренда

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Опубликовано: 12.03.2025 11:28 , Обновлено: 12.03.2025

Первая ракетка мирового рейтинга WTA Арина Соболенка приняла участие в промокампании бренда Oakberry, основателем которого является нынешний бойфренд белорусской теннисистки Георгис Франгулис. На днях компания, которая специализируется на здоровом фастфуде, презентовала свой новый стаканчик под названием Tiger bowl (в переводе с английского - "чашка тигра"), а лицом рекламной кампании стала сама Соболенка, за которой давно закрепился никнейм Тигрицы.

В состав “тигриной” чаши от Oakberry входят ягоды асаи, гранола, сывороточный протеин, арахисовая паста и двойная порция клубники. В рамках промокампании Oakberry решила пригласить на презентацию и саму Соболенко, которая на какое-то время встала за прилавок и поработала продавцом товара, лицом которого она является.

Появление Соболенко за прилавком по задумке организаторов должно было стать сюрпризом для фанатов. Однако, несмотря на все попытки маскировки теннисистки, которая тщетно прятала своё лицо за широкой спортивной кепкой, фанаты узнали спортсменку ещё на подходе к торговому павильону, перед которым выстроилась огромная очередь.

“Работа под прикрытием - это провал, а вот с Oakberry такое никогда не случается”, - написала сама Соболенко на своей страничке в Instagram, выложив несколько фото с промомероприятия.

В свою очередь Oakberry, в которой в начале 2024 года Соболенко подписала двухлетний спонсорский контракт, на своей страничке выложила короткое видео, на котором можно увидеть, как именитая теннисистка улыбаясь обслуживает клиентов и с удовольствием фотографируется с ними.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в начале месяца Соболенко также поделилась в своих соцсетях фотографиями с вечеринки Vanity Fair 2025, которую традиционно устраивают после торжественной церемонии вручения премии “Оскар”. Соболенко показала, как готовилась к главному афтепати Голливуда, а также выложила селфи с известными звездами.

Соболенко показала, как развлекалась с голливудскими звёздами на «Ярмарке тщеславия»