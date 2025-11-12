Соболенко побила рекорд WTA по призовым за один сезон

Опубликовано: 12.11.2025 08:24 , Обновлено: 12.11.2025

Первая ракетка мира Арина Соболенко побила очередной рекорд. На этот раз ей удалось обойти всех соперниц по количеству призовых, заработанных за один сезон WTA. Предыдущий рекорд был установлен в 2013 году легендарной американской теннисисткой Сереной Уильямс и на протяжении 12 лет назад оставался недостижимым для других спортсменок.

Несмотря на то, что Арине Соболенко не покорился Итоговый турнир WTA - она уступила заветный титул казахстанской теннисистке Елене Рыбакиной - свой сезон - 2025 Соболенко завершил с приятным утешительным призом.

Второй подряд титул US Open Соболенко принёс ей 5 млн долларов, за второе место на турнире в Эр-Рияде спортсменка получила ещё 2,695 млн долларов. Она также выиграла более 2,5 млн долларов, заняв второе место на Australian Open и в Париже.

В результате, по данным профильного портала Tennis.com, заработав за сезон как минимум 15 008 519 долларов призовых, по результатам своих выступлений на корте в этом году Соболенко обеспечила себе самый прибыльный сезон в истории WTA.

Предыдущий рекорд, установленный Сереной Уильямс в 2013 году, составлял “всего” 12 385 572 доллара.

Несмотря на то, что общий доход Соболенко за год ещё не окончательный и пока не известно, сколько заработала спортсменка вне корта за этот год, одна лишь сумма призовых сама по себе приближает её к прошлогоднему совокупному доходу. Согласно оценкам Forbes, доходы Соболенко в 2024 году составили 18,7 млн ​​долларов.

При этом сама Соболенко в преддверии финала турнира в Эр-Рияде, где она с Рыбакиной боролась за рекордные 5,235 млн долларов призовых, заявила, что деньги не являются для неё приоритетом в игре.

“Я просто очень люблю этот вид спорта и обожаю бороться. Мне очень нравится доводить себя до предела, мне это просто нравится. Но, конечно же, когда побеждаешь, думаешь: “О, на самом деле, я неплохо заработала”, осознаёшь это. Но во время боя мне это никогда не приходит в голову… Но получить такой чек — это приятно”, - признавалась журналистам спортсменка.

Подводя итоги сезона-2025, Соболенко в своих соцсетях назвала этот год “тяжёлым, но невероятно плодотворным”, поблагодарила свою команду за проделанную работу и выложила серию фото с победными трофеями.

“Я многому научилась в этом году, переживая взлеты и падения каждого турнира и тренируясь между ними. Безмерно благословлена ​​и благодарна за всё. Сезон 2026 — вперёд!” - написала спортсменка.

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Ранее Telegraf.news рассказал, что последний турнир Соболенко в этом сезоне не обошёлся без скандалов. Во время одного из матчей теннисистка сорвалась на членов своей тренерской команды так, что одному из тренеров, Антону Дуброву, пришлось покинуть трибуны. А после решающего матча с Рыбакиной в соцсетях разразилось бурное обсуждение реакции первой ракетки мира на проигрыш. Одна фраза, сказанная проигравшей спортсменкой на эмоциях сразу же после матча и случайно записанная не выключенным микрофоном, разделила фанатов тенниса на два непримиримых лагеря.

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