Соболенко побила рекорд WTA по призовым за один сезон
Первая ракетка мира Арина Соболенко побила очередной рекорд. На этот раз ей удалось обойти всех соперниц по количеству призовых, заработанных за один сезон WTA. Предыдущий рекорд был установлен в 2013 году легендарной американской теннисисткой Сереной Уильямс и на протяжении 12 лет назад оставался недостижимым для других спортсменок.
Несмотря на то, что Арине Соболенко не покорился Итоговый турнир WTA - она уступила заветный титул казахстанской теннисистке Елене Рыбакиной - свой сезон - 2025 Соболенко завершил с приятным утешительным призом.
Второй подряд титул US Open Соболенко принёс ей 5 млн долларов, за второе место на турнире в Эр-Рияде спортсменка получила ещё 2,695 млн долларов. Она также выиграла более 2,5 млн долларов, заняв второе место на Australian Open и в Париже.
В результате, по данным профильного портала Tennis.com, заработав за сезон как минимум 15 008 519 долларов призовых, по результатам своих выступлений на корте в этом году Соболенко обеспечила себе самый прибыльный сезон в истории WTA.
Предыдущий рекорд, установленный Сереной Уильямс в 2013 году, составлял “всего” 12 385 572 доллара.
Несмотря на то, что общий доход Соболенко за год ещё не окончательный и пока не известно, сколько заработала спортсменка вне корта за этот год, одна лишь сумма призовых сама по себе приближает её к прошлогоднему совокупному доходу. Согласно оценкам Forbes, доходы Соболенко в 2024 году составили 18,7 млн долларов.
При этом сама Соболенко в преддверии финала турнира в Эр-Рияде, где она с Рыбакиной боролась за рекордные 5,235 млн долларов призовых, заявила, что деньги не являются для неё приоритетом в игре.
“Я просто очень люблю этот вид спорта и обожаю бороться. Мне очень нравится доводить себя до предела, мне это просто нравится. Но, конечно же, когда побеждаешь, думаешь: “О, на самом деле, я неплохо заработала”, осознаёшь это. Но во время боя мне это никогда не приходит в голову… Но получить такой чек — это приятно”, - признавалась журналистам спортсменка.
Подводя итоги сезона-2025, Соболенко в своих соцсетях назвала этот год “тяжёлым, но невероятно плодотворным”, поблагодарила свою команду за проделанную работу и выложила серию фото с победными трофеями.
“Я многому научилась в этом году, переживая взлеты и падения каждого турнира и тренируясь между ними. Безмерно благословлена и благодарна за всё. Сезон 2026 — вперёд!” - написала спортсменка.
«Раз в год и палка стреляет» — Скандальная реакция Соболенко на проигрыш Рыбакиной разделила фанатов
Ранее Telegraf.news рассказал, что последний турнир Соболенко в этом сезоне не обошёлся без скандалов. Во время одного из матчей теннисистка сорвалась на членов своей тренерской команды так, что одному из тренеров, Антону Дуброву, пришлось покинуть трибуны. А после решающего матча с Рыбакиной в соцсетях разразилось бурное обсуждение реакции первой ракетки мира на проигрыш. Одна фраза, сказанная проигравшей спортсменкой на эмоциях сразу же после матча и случайно записанная не выключенным микрофоном, разделила фанатов тенниса на два непримиримых лагеря.
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