Тренер покинул матч после криков Соболенко - "Я не знаю где он"

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Опубликовано: 05.11.2025 13:32 , Обновлено: 05.11.2025

Белорусская теннисистка Арина Соболенко сорвалась на членов своей тренерской команды на одном из матчей финального турнира WTA в Эр-Рияде. Во время напряжённой борьбы на корте с американкой Джессикой Пегулой одному из тренеров, Антону Дуброву, пришлось покинуть трибуны.

Матч в финальной турнире WTA между первым и пятым номерами мирового рейтинга выдался крайне напряжённым и был полон неожиданных поворотов. Первый сет остался за Соболенко благодаря успешно реализованному брейк-пойнту на старте и уверенной игре на протяжении всего сета. Однако во втором сете Пегула заставила Соболенко совершить череду ошибок и достаточно легко взяла победу.

Это в какой-то момент вывело Соболенко, которая не отличается особой сдержанностью, из равновесия. В результате во время перерыва теннисистка начала многозначительно жестикулировать в адрес своего персонала. Больше всего досталось тренеру Антону Дуброву, который в результате покинул трибуны и так и не появился до конца матча.

В третьем сете Соболенко всё же удалось переломить ход событий: игра завершилась с итоговым счётом 6:4, 2:6, 6:3. Таким образом, белоруска взяла свою вторую победу на турнире в Эр-Рияде.

В комментарии журналистам по итогам матча теннисистка признала, что была чересчур эмоциональной и резкой со своей командой во время матча.

“Возможно, я немного переборщила с Антоном. Мы обязательно с ним это обсудим, хотя я не знаю, где он сейчас”, — заявила спортсменка.

Своё эмоциональное поведение она объяснила тем, что её “очень расстроили” собственные ошибки на корте. Игру своей соперницы при этом она оценила очень высоко, отметив, что именно настойчивость и неожиданные выпады Пегулы позволили ей самой “выйти на новый уровень”.

“Я была очень расстроена и пыталась выплеснуть всё это наружу. Я определённо перегнула палку”, - заявила Соболенко.

При этом поведение тренера, который решил покинуть корт, спортсменка оценила как правильное решение.

“Честно говоря, думаю, он поступил правильно, оставив меня в покое. Я не хотела ему этого говорить, но я очень на него разозлилась. Всё это, безусловно, помогло мне изменить свою игру”, — заявила Соболенко.

Кстати, как отметили спортивные обозреватели, две победы, которые белоруска уже одержала на групповом этапе турнира, вовсе не гарантируют ей проход к финишной линии. Уже завтра Соболенко предстоит серьёзный матч - с третьим номером мирового рейтинга, американской Коко Гауфф, исход которого предсказать не так-то просто.

Ранее Telegraf.news рассказал, что на прошлой неделе Соболенко и ряд её коллег попала под рейтинговые санкции Женской теннисной ассоциации (WTA). Сразу несколько титулованных теннисисток лишились десятков очков в мировом рейтинге за то, что не принимали участие в крупных турнирах ассоциации. Посмотрели, как это повлияло на распределение сил в женском рейтинге WTA.

WTA сняла очки у Соболенко. За что и как повлияло на рейтинг?