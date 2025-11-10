«Раз в год и палка стреляет» - Скандальная реакция Соболенко на проигрыш Рыбакиной разделила фанатов

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Опубликовано: 10.11.2025 07:53 , Обновлено: 10.11.2025

В соцсетях разразилось бурное обсуждение реакции первой ракетки мира Арины Соболенко на проигрыш казахстанской теннисистке Елене Рыбакиной в финале итогового турнира WTA. Одна фраза, сказанная проигравшей спортсменкой на эмоциях сразу же после матча и случайно записанная не выключенным микрофоном, разделила фанатов тенниса на два непримиримых лагеря.

Страсти по гранд-финалу Итогового турнира WTA в Эр-Рияде, в котором Рыбакина (номер мирового рейтинга) обыграла Соболенко со счётом 6:3, 7:6(0)не утихают который день подряд. Сначала скандальным демаршем отличилась сама победительница, а теперь объектом обсуждения стала её менее удачливая соперница.

Всё из-за одной фразы, сказанной Соболенко не на камеру, а в разговоре с членами своей тренерской команды, которые вышли на корт поддержать спортсменку после обидного проигрыша в финале. Очевидно, эта эмоциональная реакция белоруски, которая никогда не отличалась особой сдержанностью в проявлении своих чувств, не предназначалась для чужих ушей, но всё же попала на запись и разлетелась по соцсетям.

Как отметили внимательные спортивные обозреватели, самое любопытное произошло между финальным ударом ракетки и официальными речами, где даже эмоциональная Соболенко держала себя в руках и поздравила свою соперницу, отдав должное её игре.

“Возможно, это был не лучший мой матч, но, Елена, сегодня ты определённо была лучшей. Ты буквально раздавила меня на корте”, — такой похвалой одарила соперницу Соболенко в своём публичном выступлении под аплодисменты публики.

Но буквально за несколько минут до того она в очередной раз сломала ракетку , выпускала пар в окружении своей команды и со слезами на глазах говорила совсем другое.

“Раз в год даже палка стреляет”, — сказала Соболенко и эта неосторожно брошенная фраза тут же разлетелась по фанатским соцсетям.

Далеко не все с лёту поняли смысл фразу, сказанной теннисисткой на русском. Так обычно говорят о человеке, который добился успеха случайно, а не благодаря своим профессиональным навыкам и заслугам.

Многие же из тех, кто понял смысл сказанного, упрекнул Соболенко в неподобающем для проигравшего поведении и неумении достойно принять поражение. Многих фанатов задело, что эти слова резко контрастировали с тем,что Соболенко сказала позднее в своём официальном послематчевом выступлении. Мягко говоря, она показала себя с совершенно другой стороны.

“Она мой любимый игрок, но ей нужно научиться достойно справляться с поражениями. В этом году она провалила несколько крупных финалов, так что винить в этом следует только себя”, - прокомментировал произошедшее один из фанатов.

Впрочем, многие, наоборот, встали на сторону теннисистки, отметив, что просочившаяся в Сеть эмоциональная реакция не предназначалась для широкой публики.

“Мне кажется, если она говорит это своему тренеру/товарищу по команде, и кто-то случайно записал это на микрофон/камеру, то её нельзя судить. Разве профессиональный спортсмен не может расстроиться? Если она говорит это на пресс-конференции или в интервью, это другое дело”, - отметил один из комментаторов под видео с реакцией Соболенко.

“О нет! Человек выражает эмоции и ведет себя нормально в созданном искусственным интеллектом мире. Как он смеет!”, - саркастически заметил другой.

Ранее Telegraf.news рассказал, что церемония награждения победителей в финале итогового турнира WTA также закончилась скандалом, но уже из-за поведения самой победительницы. Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина отказалась делать традиционное групповое фото с соперницей и генеральным директором WTA Порцией Арчер.

Казахстанская теннисистка Рыбакина отказалась от фото с Соболенко, обыграв её в финале турнира WTA