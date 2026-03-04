Соболенко объявила о помолвке

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Опубликовано: 04.03.2026 10:25 , Обновлено: 04.03.2026

Стало известно о помолвке белорусской теннисистки Арины Соболенко с бразильским бизнесменом греческого происхождения Георгиосом Франгулисом. Спортсменка сама выложила на своей страничке в Instagram видео, как молодой человек официально делает ей предложение, а она - принимает помолвочное кольцо.

Никаких подробностей Соболенко, которая довольно охотно ведёт свои соцсети, расписывать не стала, поделившись с подписчиками коротким видео, заменяющим тысячи слов.

“Ты и я - навсегда”, - такой короткой подписью сопроводила теннисистка романтичное видео, на котором Франгулис, в классическом жесте, став на одно колено, протянул своей возлюбленной кольцо, которое она с нескрываемой радостью приняла.

Судя по кадрам, новоиспеченный жених постарался сделать этот важный момент в их довольно продолжительных отношениях по-настоящему незабываемым: предложение Франгулис сделал в очень романтичной атмосфере, в окружении огромного количества свеч и живых роз.

“Естественно, я понятия не имела, что это произойдет сегодня вечером”, - призналась позднее Соболенко в одном из рилсов, в котором она показала во всей красе, крупным планом своё помолвочное кольцо, украшенное крупным драгоценным камнем.

Кстати, в комментариях первую ракетку мира уже успели поздравить не только тысячи фанатов (за два часа ролик успели посмотреть уже больше 260 тыс. человек и оставить больше 6 тыс. комментариев), но многие знаменитые коллеги по корту, такие как Карлос Алькарас, Новак Джокович, Аманда Анисимова и другие.

Напомним, Соболенко начала появляться на публике вместе с Франгулисом около двух лет назад. Поначалу пара не афишировала свои отношения, в том числе потому, что бизнесмен в тот момент оставался в официальном браке с другой женщиной.

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Однако на одном из недавних интервью после очередного матча турнира Australian Open Соболенко в шутку заявила, что надеется в скором времени перестать называть Георгиса своим «парнем», после чего поползли слухи о скорой смене статуса их отношений.

Кстати, недавно Соболенко также призналась, что планирует родить ребенка. Впрочем, первая ракетка мира перенесла сроки на более отдалённые из-за своей весьма успешной карьеры.

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