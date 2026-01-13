Соболенко назвала срок, когда родит ребенка

Опубликовано: 13.01.2026 08:43 , Обновлено: 13.01.2026

Белорусская теннисистка, давно проживающая в Америке и не планирующая перебираться на родину, Арина Соболенко призналась, что планирует родить ребенка. Впрочем, первая ракетка мира перенесла сроки на более отдалённые из-за своей весьма успешной карьеры.

Незадолго до Открытого чемпионата Австралии Арина Соболенко дала интервью, в котором рассказала о своих планах забеременеть и расширить семью.

«Это была моя мечта, но я знала, что это нереалистично. Я просто думаю, что это так замечательно: ты рожаешь рано, ты молодая мама, ребенок растет, и ты можешь быть на одной волне с ним. Но дело не во мне», — рассказала она в интервью изданию First&Red.

В подростковом возрасте она предполагала, что станет матерью к 25 годам и что у неё может быть даже трое-четверо детей.

«Когда мне было 18, я думала: я всего добьюсь, в 25 рожу ребенка, вернусь и буду побеждать. А потом, в 25, я подумала: нет, Федя, еще слишком рано. Я рожу ребенка в 27. Сейчас мне 27 (смех)», — заявила она, добавив: «Я всегда мечтала о большой семье. Трое, четверо детей. Но я уже знаю, что, вероятно, не справлюсь. Я не смогу рожать так быстро, одного за другим, как кошка (смех)».

Однако теннисная карьера изменила все планы. Теперь 27-летняя Арина говорит, что хотела бы родить ребёнка до 32 лет. И пока речь идёт об одном. «Я уже прошла обследования, и все в порядке», — уверяет она.

Соболенко также призналась, что тема материнства иногда возникает в командных обсуждениях. «Тогда я говорю коллегам, что они не смогут меня бросить, они будут нянями», — смеётся она. Также Арина добавила, что после того, как станет мамой, хотела бы вернуться на корт.