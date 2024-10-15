Соболенко обошла первую ракету мира по размеру призовых. Сколько всего заработала за 2024 год?

Опубликовано: 15.10.2024 09:10 , Обновлено: 15.10.2024

Белорусская теннисистка Арина Соболенко, на минувших выходных одержав победу на турнире WTA-1000 в китайском Ухане, укрепила свои позиции не только в рейтинге самых сильных теннисисток мира, но и в неофициальном рейтинге по количеству призовых, полученных на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA). Посмотрели, сколько всего денег заработала вторая ракетка мира с начала года и на сколько её заработки отличаются от ближайших "соседок" по рейтингу WTA.

Если судить по официальным данным, опубликованным Женской теннисной ассоциацией, мировое первенство Иги Свёнтек из Польши, которую Соболенко пока не удалось сместить с пьедестала, не означает автоматически первое место по зарплатам. Пропустив несколько турниров этой осенью, польская теннисистка не смогла не только пополнить очками свой рейтинг, но и свой карман призовыми деньгами.

В результате первенство в рейтинге WTA по количеству призовых, по состоянию на 14 октября 2024 года, оказалось за белоруской. За последнюю победу в китайском Ухане она вместе с очередным титулом получила 525,1 тыс. долларов. В результате общий объём её призовых на турнирах WTA достиг 8 694 260 долларов .

Таким образом, белорусская теннисистка уже заработала больше призовых, чем за весь прошлый год - тогда авторитетное спортивное издание Sportico оценивало объём призовых Соболенко в 8,2 млн долларов. А ведь сезон ещё не закончен - впереди итоговый турнир года, который должен состояться в начале ноября.

Рейтинг WTA по размеру призовых в 2024 году

Что же до заработка других теннисисток, входящих в топ-5 мирового рейтинга, то “призовое состояние” Иги Свёнтек , которой пока удаётся удерживать звание первой ракетки мира, WTA оценила в 7,5 млн. долларов - это второе место рейтинга. Третья ракетка мира, американка Коко Гауф , расположилась на четвёртом месте рейтинга с доходом в 4,5 млн. долларов от призовых.

На третьем месте в рейтинге призовых её потеснила итальянская теннисистка Жасмин Паолини , которая в рейтинге WTA занимает лишь шестое место. В этом году итальянке удалось заработать на турнирах WTA уже более 4,3 млн. долларов.

Американка Джессика Пегула (№4 рейтинга WTA) и россиянка Елена Рыбакина (№5 рейтинга WTA) с начала года получили 3,7 млн и 3,2 млн долларов призовых, соответственно, заняв 5-е и 7-е места в рейтинге.

Ранее Telegraf.news рассказал, что судьба первой строчки рейтинга WTA решится на итоговом турнире года, который состоится в начале ноября. Его победитель получит 1500 баллов, поэтому у белоруской теннисистки Арины Соболенко есть все шансы выбить с пьедестала свою польскую соперницу и завершить сезон в статусе первой ракетки мира.

Соболенко не хватило 69 очков до первого места в рейтинге WTA. Когда решающее противостояние с №1 из Польши?