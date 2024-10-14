Соболенко не хватило 69 очков до первого места в рейтинге WTA. Когда решающее противостояние с №1 из Польши?

Опубликовано: 14.10.2024 10:04 , Обновлено: 14.10.2024

Белорусской теннисистке Арине Соболенко, которая 13 октября одержала победу на турнире WTA-1000 в китайском Ухане, не хватило 69 очков, чтобы сместить с мирового пьедестала свою давнюю соперницу из Польши Игу Свёнтек. Узнали, когда откроет очередное "окно возможностей" для белорусской теннисистки в её заочном противостоянии с польской соперницей.

Вплотную к первому месту международного рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) Соболенко приблизилась после финального матча в Ухане. Свёнтек отказаться от участия в этом турнире “по личным причинам”, которые теннисистка не стала называть, а ранее под тем же предлогом пропустила турнир в Пекине.

В результате в решающем поединке в финале в Ухане вторая ракетка мира из Беларуси встретилась с китаянкой Чжэн Циньвэнь, номером 7 в рейтинге WTA. При этом титул победителя в Ухане Соболенко взяла в третий раз за свою карьеру. В предыдущий раз ей удавалось одержать победу там в 2018 и 2019 годах.

За победу в Ухане Соболенко получила 1000 очков (в добавок к 525,1 тыс. долларов призовых) и вплотную приблизилась к первому месту рейтинга WTA: у Свёнтек сейчас 9785 очков, у Соболенко - 9716. В то же время третья и четвёртая строчки рейтинга поменялись местами: Кори Гауфф удалось пробиться в топ-3, а Джессика Пегула опустилась на четвёртую строчку.

Рейтинг WTA среди женщин в одиночном разряде по состоянию на 14 октября 2024 г.

Судьба первой строчки рейтинга WTA решится на итоговом турнире года, который состоится в начале ноября. Его победитель получит 1500 баллов, поэтому у белорусской теннисистки есть все шансы завершить сезон в статусе первой ракетки мира.

Ранее Telegraf.news рассказал, сколько миллионов долларов в сентябре этого года заработала Соболенко, выиграв свой первый титул на US Open, а также сколько заработали другие участники чемпионата.

Сколько миллионов долларов заработала Соболенко, выиграв свой первый титул на US Open? Собрали полный список «зарплат» участников