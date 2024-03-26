Соболенко и Азаренко не отстранили от участия в Олимпиаде 2024 - Международная федерация тенниса

Опубликовано: 26.03.2024 20:39 , Обновлено: 26.03.2024

Белорусских теннисисток Арину Соболенко и Викторию Азаренко не отстранили от участия в Олимпийских играх, которые пройдут в Париже летом 2024 года. Об этом "РБК Спорт" сообщили в пресс-службе Международной федерации тенниса (ITF).

В пресс-службе уточнили, что никого из теннисистов пока не отстранили от участия в Олимпиаде.

Напомним, информацию об исключении Соболенко и Азаренко опубликовали два портала - Tennis World и Tennis Up To Date. Первый ссылался на директора департамента по связям с национальными олимпийскими комитетами Международного олимпийского комитета Джеймса Маклауда, который якобы заявил, что в Олимпийских играх примут участие 37 россиян и 22 белоруса.

Источник также сообщал, что и российскую, и белорусскую команды отстранят от участия в соревнованиях, а спортсмены выступят под индивидуальными нейтральными знаменами и гимном без слов.

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[info_b]Летние Олимпийские игры 2024 запланировали провести с 26 июля по 11 августа в Париже. В программе соревнований представили 32 вида спорта. К основным олимпийским видам добавили спортивное скалолазание, скейтбординг и серфинг, брейк-данс.[/info_b]

Ранее Telegraf.news рассказывал об инциденте с Соболенко на турнире WTA-1000 в Майами. Во время решающего сета на матче с украинской спортсменкой белоруска выбила с корта мяч и начала материться.

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